Startseite E-Mobilität: ORANIER versorgt die Region und den Reiseverkehr mit grünem Ladestrom Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-17 10:00. 32 Ladesäulen bieten viel Power - verkehrsgünstiger Standort an der A 45 Die ORANIER-Gruppe mit Sitz im mittelhessischen Haiger hat eine öffentliche Ladesäulen-Infrastruktur nahe der A 45 für E-Autos errichtet und leistet somit einen wesentlichen Beitrag zur E-Mobilität in der Region und für den Reiseverkehr. Dazu hat das Unternehmen auf dem Firmengelände 12 Schnellladesäulen für kurze Standzeiten mit bis zu 300 kW und 20 Ladeplätze mit 22 kW installiert. Der Ökostrom stammt aus hauseigener Produktion von den Photovoltaik-Anlagen auf den Dachflächen der Firmengebäude. Der ePower-Ladepark wurde am 09. Juni offiziell eröffnet. Die Schnellladesäulen sind wettergeschützt überdacht und bei Sonnenschein laden Sitzbänke im Freien zum Entspannen ein. Zudem gibt es zahlreiche Annehmlichkeiten: Neben Toilettenanlage und kostenlosem WLAN zählen dazu Automaten für Heiß- und Kaltgetränke, Snacks und nützliche Dinge wie Scheibenreiniger oder Ladekabel - alles bequem per Kartenzahlung erhältlich. Um die geringe Wartezeit noch weiter zu verkürzen, befindet sich über jeder Schnellladesäule ein Großbildschirm mit interessanten Videos und Informationen. Dreh- und Angelpunkt ist der äußerst verkehrsgünstig gelegene Standort: Unmittelbar an der A 45 - nur wenige hundert Meter von der Ausfahrt Dillenburg entfernt. "ORANIER ePower" ist in allen relevanten Lade-Apps aufgeführt. Power für die Region: Optimaler Service mit Ampere und Ambiente "Da bereits ein Teil unsere Firmenflotte auf E-Mobilität umgestellt ist und unsere Mitarbeiter viel unterwegs sind, konnten wir unsere persönlichen Erfahrungen in die Planung einfließen lassen. Herausgekommen ist der erste Ladepark von Oranier, der eine hohe Ladekapazität und ein angenehmes Ambiente bietet", erläutert Geschäftsführer Nikolaus Fleischhacker seine Strategie. "Zudem ist die klimafreundliche Elektromobilität die Zukunft. Somit leisten auch wir einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. Die neu gegründete Tochtergesellschaft ORANIER ePower bietet über den klimaneutralen Strom hinaus vor allem eines - optimalen Service. Denn wir bieten nicht nur Ladestrom, sondern gestalten den Aufenthalt durch die vielen kleinen Annehmlichkeiten besonders komfortabel." Sonderkonditionen für Mitarbeiter ORANIER legt viel Wert auf die Bedürfnisse seiner rund 250 Beschäftigten, wofür das Unternehmen erst kürzlich als "Top-Arbeitgeber" ausgezeichnet wurde. "Selbstverständlich erhalten unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Sonderkonditionen, wenn sie während der Arbeit ihre E-Fahrzeuge aufladen", so Fleischhacker weiter. "Damit wollen wir auch unsere Attraktivität als Arbeitgeber weiter steigern. Wir suchen kontinuierlich neue Mitarbeiter - auch unabhängig vom Erfahrungsniveau. Insbesondere richten sich unsere Jobangebote an Fachkräfte, die einen Arbeitgeber mit Zukunft suchen." Die ORANIER-Gruppe teilt sich in zwei Geschäftsbereiche: Die Heiztechnik und die Küchentechnik. Die ORANIER Heiztechnik mit der zweiten Marke Justus zählt zu den Marktführern bei Kamin- und Gasöfen sowie Pelletgeräten. Die ORANIER Küchentechnik bietet das gesamte Sortiment an Küchengeräten. Hierzu zählen Backöfen, Kochfelder, Dunstabzugshauben, Geschirrspüler sowie Kühlgeräte. Mehr dazu auch unter www.oranier.com Seit über 400 Jahren hat sich ORANIER darauf spezialisiert, Technologie zu entwickeln, die das Zuhause zu einem solchen besonderen Ort macht. Seit 1904 erfinden und produzieren wir moderne Heiz- und Kochgeräte, die nicht nur Wohnkomfort steigern und Alltagshilfe sind, sondern einem höheren Anspruch folgen: Familien das Gefühl zu geben, zuhause zu sein. Für uns sind Kaminöfen und Küchengeräte weitaus mehr als Technik.

Als deutsche Traditionsmarke folgen wir seit 1904 diesem übergeordneten Ziel. Unser Gefühl für Familie, unser Verständnis von Gemeinschaft und unser technologisches Know-how fließen in immer wieder neue Produktideen für Heiz- und Kochgeräte, die mit innovativen technischen Details und formschön-funktionalem, teils sogar prämiertem Design das Zuhause zum besten Ort der Welt machen. Zum Ort der Familie. Kontakt

