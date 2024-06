Startseite Phentermin und Topiramat: Wirkung, Dosierung und Nebenwirkungen bei der Gewichtsabnahme Pressetext verfasst von PeterOlafsen am So, 2024-06-16 11:41. Obwohl eine gesunde Ernährung und regelmäßige Bewegung die Grundpfeiler der Gewichtsabnahme darstellen, können bestimmte Medikamente unterstützend wirken. Ein solches Medikament ist Phentermin. Trotz seiner seit den 1970er Jahren in Deutschland aufgehobenen Zulassung bleibt es weltweit eines der beliebtesten Mittel zur Gewichtsreduktion. Allerdings ist die Anwendung mit bestimmten Risiken und Nebenwirkungen verbunden.

Was versteht man unter Phentermin? Phentermin ist ein in den USA und vielen anderen Ländern verschreibungspflichtiges Medikament zur Gewichtsreduktion. Es wurde 1959 von der FDA für die Anwendung von bis zu 12 Wochen bei Personen ab 16 Jahren zugelassen. Die kurz darauf in Deutschland erfolgte Zulassung wurde später wieder zurückgenommen. In den 1990er Jahren wurde Phentermin erstmals mit Fenfluramin und Dexfenfluramin kombiniert, um das Medikament Fen-Phen zu entwickeln, das vor allem in den USA populär wurde. Nachdem jedoch Berichte über schwere Herzprobleme bei Anwendern aufkamen, ließ die FDA die beiden zusätzlichen Wirkstoffe vom Markt nehmen. Heute wird Phentermin unter Markennamen wie Adipex-P, Lomaira und Suprenza sowie in zahlreichen Generika vertrieben. Es ist auch in Qsymia enthalten, einem 2012 in den USA zugelassenen Präparat, das zusätzlich das Migränemittel Topiramat enthält. Aufgrund ihrer amphetaminähnlichen Wirkung sind diese Medikamente auch in Ländern, in denen sie legal sind, nur auf Rezept erhältlich. Eine Verschreibung ist möglich, wenn der BMI des Patienten über 30 liegt (bzw. über 27 bei Diabetikern).

Wirkungsweise Phentermin gehört zur Klasse der Anorektika (Appetitzügler) und wirkt durch die Hemmung des Appetits, was zu einer geringeren Kalorienaufnahme und schließlich zu Gewichtsverlust führen kann. Die genaue Wirkungsweise ist noch nicht vollständig geklärt, aber es wird angenommen, dass der Wirkstoff die Spiegel der Neurotransmitter Noradrenalin, Serotonin und Dopamin im Gehirn erhöht, wodurch das Hungergefühl gedämpft wird. Es kann jedoch innerhalb weniger Wochen eine Toleranz gegenüber der appetitzügelnden Wirkung von Phentermin entstehen. In solchen Fällen sollte die Dosis nicht erhöht, sondern das Medikament vollständig abgesetzt werden.

Studien zur Gewichtsabnahme mit Phentermin Mehrere klinische Studien belegen, dass Phentermin den Fettabbau unterstützen kann. Durchschnittlich verlieren die Teilnehmer etwa 5 % ihres Ausgangsgewichts, nach 12 Wochen sogar bis zu 10 %. Bei einer Person mit einem Gewicht von 90 kg entspricht das einem Verlust von 4,5 bis 9 kg. In einer Metaanalyse von sechs Studien nahmen Personen, die über 13 Wochen 27,5 mg Phentermin einnahmen, durchschnittlich 6,3 kg ab. Die Vergleichsgruppe, die ein Placebo erhielt, verlor nur 2,8 kg.

Dosierung von Phentermin Die Menge von Phentermin richtet sich nach der Darreichungsform und Wirkstoffkonzentration. In den USA gab es bis 2016 Varianten mit 15 mg, 30 mg und 37,5 mg Wirkstoff. Im Jahr 2016 wurde eine weitere Variante mit 8 mg zugelassen, die bis zu dreimal täglich eingenommen werden kann. Um Schlafstörungen zu vermeiden, sollte die letzte Einnahme jedoch nicht zu spät am Abend erfolgen.

Nebenwirkungen und Sicherheitshinweise von Phentermin Phentermin als Monopräparat ist ausschließlich für die kurzfristige Anwendung zugelassen, da Langzeitstudien fehlen. In Kombination mit Topiramat hat die FDA jedoch auch eine Langzeitanwendung genehmigt, da die Dosierung niedriger ist als die Maximaldosen der Einzelmedikamente. Zu den am häufigsten auftretenden Nebenwirkungen zählen Mundtrockenheit, Schlafstörungen, Schwindel, beschleunigter Herzschlag, Hautrötungen, Müdigkeit, Verstopfung und Reizbarkeit. Es ist nicht ratsam, Phentermin bei Herzerkrankungen, Schilddrüsenüberfunktion oder Grünem Star einzunehmen. Auch während der Schwangerschaft und Stillzeit ist das Medikament nicht geeignet. Die Einnahme von Phentermin zusammen mit MAO-Hemmern sollte vermieden werden. Also sollte man nun zum Abnehmen Medikamente benutzen? Da gehen die Meinungen weit auseinander. Und wo kann man Phentermin kaufen? Da Phentermin seit den 1970er Jahren in Deutschland nicht mehr zugelassen ist, wird es hierzulande nicht verschrieben. Ebenso verhält es sich mit dem Kombinationspräparat Qsymia. Trotzdem kann man bei einigen ausländischen Händler Phentermin ohne Rezept kaufen. Und Sie liefern es sogar nach Deutschland. Allerdings warnen Ärzte und Experten ausdrücklich davor, solche Angebote in Anspruch zu nehmen. Humboldt Apotheke Pharmainfo24

Dr.Peter Olafsen

Chausseestr. 7

10115 Berlin

+49 (0)30 - 2882790

email: HumboldtApothekeBerlin24(at)gmail.com Über PeterOlafsen Komplettes Benutzerprofil betrachten