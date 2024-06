Startseite Eine einzigartige Lösung für hochwertigen Zahnersatz zu erschwinglichen Preisen Pressetext verfasst von connektar am So, 2024-06-16 09:50. Online-LIVE-Vortrag am Dienstag, den 18. Juni 2024 um 19 Uhr: Revolution in der Zahnmedizin Hamburg/Budapest - Wer in Deutschland auf die Suche nach hochwertigem Zahnersatz oder Zahnimplantaten geht, steht meist einigen Hürden gegenüber: Zum einen muss ein Zahnarzt oder eine Zahnklinik gefunden werden, die durch Kompetenz, Qualität und den Einsatz neuester Technologien überzeugen. Zum anderen gilt es, die oft sehr hohen Kosten in den Griff zu bekommen, die mit hochwertigem Zahnersatz oder Zahnimplantaten verbunden sind. Reisen ins Ausland, der sogenannte Zahntourismus, wo Zahnersatz zwar billiger ist, ist für viele Menschen aber keine Option, da dies mit mehrfachen Aufenthalten und vor allem dem Verzicht auf jegliche Gewährleistungen verbunden ist. Doch zwei renommierte Praxen gehen jetzt einen völlig neuen Weg. Deutscher Zahnersatz zu ausländischen Preisen bei voller Gewährleistung - ab sofort ist dies möglich Neue und schöne Zähne zu einem rund 85 Prozent günstigeren Preis bei gleichzeitiger vollständiger deutscher Gewährleistung - dies ist dank der Zusammenarbeit der renommierten Zahnarztpraxen MEDISMILE in Budapest und MEDIKUSS in Hamburg ab sofort möglich. Die etablierten, aus den Medien bekannten Zahnmediziner Drs. med. Drs. med. dent. Hans und Veronika Krehn, Zahnärzte sowie Fachärzte für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, bieten Patienten ein völlig neues Konzept: Nach einer nur einmaligen Behandlung bei MEDISMILE in Budapest - gleich ob Kronen, Brücken, Inlays oder kurze Implantate ohne aufwendigen Knochenaufbau - finden Nachsorge und ggf. nötige Nachbesserungen dann in der Kooperations-Praxis MEDIKUSS in Hamburg statt. Dies bedeutet: Beste medizinische Versorgung und höchste zahnärztliche bzw. zahnchirurgische Kompetenz aus Deutschland zu ungarischen Preisen samt deutscher Gewährleistung. Wie funktioniert's? Die Zahnärzte erklären das neue Konzept in ihrem Online-Live-Vortrag In ihrem Online-Live-Vortrag am Dienstag, den 18. Juni 2024 um 19 Uhr (via Zoom) erklären die Drs. Krehn und ihre Zahnarzt-Kollegen den neuen, revolutionären Weg in der internationalen Zahnmedizin. Seien Sie dabei, wenn Sie mehr über beste Zahnmedizin zu sonst bislang nicht möglichen Preisen erfahren möchten! Informieren Sie sich über die modernsten Technologien bei MEDISMILE und MEDIKUSS, schonende und schmerzfreie Behandlungen, Kosteneffizienz, die gesetzliche Gewährleistung und nicht zuletzt über die herausragende Kompetenz der Hamburger und Budapester Zahnärzte und Zahnchirurgen - live und ausführlich. Die Ärzte stehen Ihnen dabei gerne für alle Fragen zur Verfügung. Hier geht's zur, selbstverständlich kostenfreien, Anmeldung: https://vortrag.medi-smile.com Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Medismile

Medismile ist eine innovative, vom Hamburger Zahnarzt und Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie Dr. med. Dr. med. dent. Hans Krehn geführte Zahnarztpraxis in Budapest, Ungarn. Medismile verfügt über höchste Expertise in den Bereichen Zahn-Implantologie mit Schwerpunkt auf Totalsanierungen, Kronen und Veneers. Das hauseigene High-End-Labor bietet Spitzentechnologie nach neuesten Maßstäben. Darüber hinaus sind die Ärzte auf ästhetische Behandlungen spezialisiert.

