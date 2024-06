Startseite Neues Beratungsinstitut im Gesundheitswesen: IFBIG stellt sich vor Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-14 11:08. München, 13. Juni 2024 - Das Institut für Beratung im Gesundheitswesen (IFBIG) freut sich, sich als führender Anbieter von Beratungsdienstleistungen im Gesundheitssektor vorzustellen. Mit unserem umfassenden Fachwissen und unserer langjährigen Erfahrung unterstützen wir medizinische Einrichtungen dabei, die komplexen Herausforderungen der Branche zu meistern und ihre Ziele zu erreichen. "Das IFBIG steht für Kompetenz, Vertrauen und individuelle Lösungen. Unser Ziel ist es, unsere Partner im Gesundheitswesen dabei zu unterstützen, ihre Effizienz und Qualität zu steigern, um den Patienten die bestmögliche Versorgung zu bieten," sagt Stefan Elmshäuser, Geschäftsführer des IFBIG. Unser Team setzt sich aus Expertinnen und Experten verschiedener Fachrichtungen zusammen, darunter Medizin, Betriebswirtschaft, Gesundheitsmanagement und Psychologie. Diese interdisziplinäre Zusammensetzung ermöglicht es uns, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln, die sowohl medizinische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen. Unsere Beratungsleistungen umfassen unter anderem: Strategisches Management: Entwicklung und Umsetzung von langfristigen Strategien zur Steigerung der Effizienz und Qualität in Ihrem Unternehmen. Qualitätsmanagement: Einführung von Qualitätsstandards und -prozessen zur Sicherstellung einer hohen Versorgungsqualität für Ihre Patientinnen und Patienten. Organisationsentwicklung: Optimierung von Strukturen und Abläufen, um eine effektive und patientenorientierte Organisation zu schaffen. Change Management: Unterstützung bei Veränderungsprozessen, damit diese erfolgreich und nachhaltig umgesetzt werden können. "Unsere Vielfalt an Fachrichtungen ermöglicht es uns, maßgeschneiderte Lösungen zu bieten, die den spezifischen Bedürfnissen jeder Einrichtung gerecht werden. Wir nehmen uns die Zeit, die individuellen Anforderungen unserer Kunden zu verstehen und arbeiten eng mit ihnen zusammen, um nachhaltige Verbesserungen zu erzielen," betont Elmshäuser. Darüber hinaus bieten wir maßgeschneiderte Schulungen und Workshops an, um Ihr Team gezielt weiterzuentwickeln und auf zukünftige Herausforderungen vorzubereiten. Das IFBIG lädt alle Interessierten herzlich ein, sich auf unserer Webseite umzusehen und mehr über unsere Leistungen und Referenzen zu erfahren. Bei Fragen oder Interesse an einer Zusammenarbeit stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. "Wir sind stolz darauf, ein verlässlicher Partner im Gesundheitswesen zu sein und freuen uns darauf, gemeinsam mit unseren Kunden innovative und effektive Lösungen zu entwickeln," sagt Elmshäuser abschließend. Das Institut für Beratung im Gesundheitswesen (IFBIG) bietet umfassende Beratungsdienstleistungen für alle Bereiche des Gesundheitswesens. Unser Expertenteam entwickelt maßgeschneiderte Lösungen, die sowohl medizinische als auch wirtschaftliche Aspekte berücksichtigen, um die Effizienz und Qualität in Gesundheitsorganisationen zu steigern. Kontakt

Institut für Beratung im Gesundheitswesen (IFBIG)

Stefan Elmshäuser

Hochackerstrasse 52a

85521 Riemerling

089

416172670

www.ifbig.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten