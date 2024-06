sportspaß unterstützt DOSB-Aktionswoche "Verein(t) gegen Einsamkeit"

Unter dem Motto "Einer für alle. Mach mit!" weist sportspaß auf vom 17. bis 23. Juni stattfindende Aktionswoche hin - Grillfest am 28. Juni

Hamburg, 14. Juni 2024. sportspaß, Hamburgs größter Freizeit- und Breitensportverein, beteiligt sich an der bundesweiten Aktionswoche "Verein(t) gegen Einsamkeit" des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB). Unter dem Motto "Einer für alle. Mach mit!" ruft sportspaß alle seine Mitglieder und Freunde auf, sich vom 17. Juni bis 23. Juni besonders dem Thema Sport gegen Einsamkeit zu widmen.

Mit über 900 Kursen pro Woche bietet sportspaß e.V. ein breit gefächertes Kursangebot für alle Altersgruppen und Fitnesslevels. Von dynamischen Gruppenkursen wie Zumba und Body Fit über entspannende Yogakurse bis hin zu speziellen Fitnessprogrammen, Ballsportarten und Tanzkursen ist für jedes Alter etwas dabei. Ein kostenloses Probetraining ist möglich, um in die verschiedenen Kurse hineinzuschnuppern und das vielfältige Angebot kennenzulernen.

Clemens Müller, Geschäftsführer von sportspaß e.V., betont: "Sport verbindet und bringt uns zusammen. Wir bei sportspaß erleben täglich, wie gemeinsamer Sport nicht nur fit hält, sondern auch soziale Kontakte stärkt und der Einsamkeit der Menschen vorbeugt. Die Teilnahme an der Aktionswoche des DOSB ist für uns eine Herzensangelegenheit".

Ein besonderes Highlight von sportspaß ist das Sommer-Grillfest am Freitag (28. Juni 2024) im Sportcenter Berliner Tor (Westphalensweg 11, Hamburg). Alle Mitglieder, Freunde und Besucher sind herzlich eingeladen, ab 17 Uhr bei leckeren Grillgerichten und guter Stimmung die sportspaß-Gemeinschaft zu erleben und neue Leute kennenzulernen. Eingang und Parken Wallstraße. U-Bahn: Lübecker Straße oder Lohmühlenstraße; S-Bahn: Berliner Tor.

Weitere Informationen zur Aktionswoche und den Veranstaltungen gibt es auf der Website des DOSB.

Das Projekt "Verein(t) gegen Einsamkeit

Das Projekt "Verein(t) gegen Einsamkeit" (2022-2024) soll die Potenziale des Sports und der Sportvereine als Orte für Begegnungen und Gemeinschaft aufzeigen. Menschen aller Generationen und verschiedenen Lebenslagen können ihre soziale Heimat im wohnortnahen Sportverein finden und dort sozialen Zusammenhalt erleben. Das Modellprojekt wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) als Element der Strategie gegen Einsamkeit gefördert. Es soll dazu beitragen, Strategien für Sportvereine zu erarbeiten und zu erproben, wie einsame Menschen durch die Vielfalt an Sportverbänden in Deutschland erreicht und in die rund 87.000 Sportvereine integriert werden können. (Quelle: DOSB (https://gesundheit.dosb.de/angebote/vereint-gegen-einsamkeit#akkordeon-3...))

Günstiger Mitgliedsbeitrag

Der Mitgliedsbeitrag bei sportspaß beträgt 19,50 Euro pro Monat für Erwachsene und 8,50 Euro für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren. Die Mitglieder können dabei nicht nur an einem, sondern an allen angebotenen Kursen teilnehmen und in allen Centern trainieren. Und wer gerne an Geräten Sport treiben will, kann eine zusätzliche Mitgliedschaft für die Fitness-Studios in den sportspaß-Centern für monatlich 10 Euro erwerben. Für 17 Euro im Monat sind Saunabesuche möglich. Mit insgesamt 20 Euro pro Monat (zusätzlich zum Mitgliedsbeitrag) können die Fitness-Studios und die Saunen benutzt werden.

Weitere Informationen zum Verein und den aktuellen Kursangeboten gibt unter www.sportspass.de oder direkt vor Ort in den Sportcentern von sportspaß e.V. (https://www.sportspass.de)

Über sportspaß e. V.

Der Breiten- und Freizeitsportverein sportspaß e.V. wurde im September 1977 als gemeinnütziger Verein in Hamburg gegründet. sportspaß e.V. ist nicht gewinnorientiert, keine kommerzielle Unternehmung, sondern eine Non-Profit-Organisation. Es ist eine Vereinigung von Mitgliedern für Mitglieder, die unter dem Motto "Weil es gemeinsam mehr sportspass macht" ungezwungen Spaß an Sport und Bewegung haben wollen. Die Mitglieder können aus einem riesigen und vielfältigen Angebot frei wählen, welchen Sport, welches Bewegungsangebot sie wann, wie und wo auch immer kombinieren und in vereinseigenen Centern und Sportanlagen der Stadt Hamburg nutzen wollen.

