Auf Flugsafari in Kenia: Die Wunder der Masai Mara entdecken

Kenia ist ein Land voller faszinierender Naturschönheiten und bietet eine reiche Vielfalt an landschaftlichen und tierischen Attraktionen. Besonders bekannt ist Kenia für seine erstklassigen Safari-Möglichkeiten, die Abenteurer aus aller Welt anziehen. Eine Safari in Kenia verspricht unvergessliche Erlebnisse und die Möglichkeit, die atemberaubende Tierwelt Afrikas hautnah zu erleben. Von weiten Savannen über dichte Regenwälder bis hin zu malerischen Küstenlandschaften bietet Kenia eine Vielfalt an Landschaften, die es zu erkunden gilt. Die Möglichkeit, die majestätischen Tiere Afrikas in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben, die atemberaubenden Landschaften zu erkunden und die einzigartige Kultur des Landes kennenzulernen, machen eine Kenia Safari zu einem unvergleichlichen Reiseerlebnis. Auf kenia-safari.de haben Kenia-Spezialisten Safaris zusammengestellt, die Komfort und Wildnis perfekt miteinander verbinden.

Schnelle An- und Abreise auf der Flugsafari –Masai Mara Safari im Oloshaiki Camp

Unter den Nationalparks Kenias ist die Masai Mara ein wahres Juwel für Safariliebhaber. Mit ihrer unglaublichen Artenvielfalt und spektakulären Landschaft zieht die Masai Mara jedes Jahr tausende Besucher an, und auch die jährliche Wanderung der Gnus und Zebras von der Serengeti in die Masai Mara ist ein beeindruckendes Naturschauspiel. Und in der Masai Mara können Safarigäste die "Big Five" in ihrer natürlichen Umgebung beobachten. Empfehlenswert ist zum Beispiel die Kenia-Flugsafari „Masai Mara Safari im Oloshaiki Camp“, die in die atemberaubende Masai Mara führt und vier Tage und drei Nächte im romantischen Oloshaiki Camp am Talek River bietet. Bei dieser Flugsafari haben die Teilnehmer die Möglichkeit, die Tierwelt der Masai Mara in vollen Zügen zu genießen und sich von ihrer Schönheit verzaubern zu lassen. Denn diese Flugsafari ermöglicht eine bequeme An- und Abreise mit dem Flugzeug von der Küste Kenias oder von Nairobi aus. In bequemen Safari-Geländewagen, ohne überfüllte Minibusse, begeben sich die Teilnehmer dieser Flugsafari auf spannende Wildbeobachtungsfahrten durch das Reservat. Die Flugsafari startet morgens vom Strandhotel oder von Nairobi aus und führt zunächst zum Flughafen. Nach einem etwa zweistündigen Flug erreicht man die Masai Mara, wo ein Safari-Guide die Teilnehmer der Flugsafari in Empfang nimmt. Die erste Pirschfahrt führt dann durch das Reservat auf dem Weg zur Unterkunft, wo es Gelegenheit gibt, die afrikanische Tierwelt zu beobachten. Während einer Safari in der Masai Mara haben Reisende die Möglichkeit, auf spannenden Pirschfahrten Elefantenherden, Löwenrudel, Giraffen und viele andere faszinierende Tiere zu beobachten. Am Nachmittag erreichen die Teilnehmer der Flugsafari das Oloshaiki Camp und der Tag klingt mit einem gemütlichen Abendessen am Lagerfeuer aus.

Faszinierende Tierbeobachtungen auf der Flugsafari: Vier Tage in der Masai Mara

Nach einem ausgiebigen Frühstück starten die Safariteilnehmer am zweiten Tag zu zwei Pirschfahrten in die Masai Mara, um die Tierwelt in ihrer natürlichen Umgebung zu erleben. Am dritten Tag steht eine ganztägige Pirschfahrt in der Masai Mara auf dem Programm, bei der die Teilnehmer der Flugsafari die Möglichkeit haben, eine Vielzahl der in der Masai Mara beheimateten Tiere zu sehen, darunter Elefantenherden, Giraffen, Geparden und Büffel. Ein romantisches Picknick inmitten der Wildnis lässt die Safariteilnehmer die Schönheit der Natur hautnah erleben. Am vierten und letzten Tag der Flugsafari findet eine letzte Frühpirsch statt, bevor die Teilnehmer der Flugsafari für den Rückflug zur Landebahn gebracht werden. Mit unvergesslichen Erinnerungen im Gepäck treten die Gäste die Heimreise ins Strandhotel an.

Seit nunmehr mehr als 30 Jahren führt kenia-safari.de für seine Kundinnen und Kunden maßgeschneiderte Safaris in Kenia durch. Grundlage für die Planung der Safaris sind die persönlichen Wünsche der Kundinnen und Kunden. Das eingespielte Team besteht aus qualifizierten und ortskundigen Spezialistinnen und Spezialisten. Die Vor-Ort-Erfahrungen des Teams werden genutzt und aktuelle Reisetrends berücksichtigt.

