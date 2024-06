Nachhaltige Fahrradinnovationen aus Taiwan auf der Eurobike 2024

Frankfurt, 11. Juni 2024 - Taiwan, bekannt für seine führende Rolle in der Fahrradindustrie, wird auf einer Pressekonferenz am ersten Messetag der EUROBIKE 2024 seine neuesten Innovationen vorstellen. Die taiwanesische Fahrradbranche setzt weiterhin globale Standards und bringt ihre neuesten Fortschritte auf die Weltbühne. In diesem Jahr werden fünf führende taiwanesische Fahrradunternehmen, die mit dem Taiwan Excellence Award ausgezeichnet wurden – einem weltweit anerkannten Symbol für höchste Qualität und innovatives Design – ihre bahnbrechenden Produkte präsentieren und dabei den Schwerpunkt auf Nachhaltigkeit und Innovation legen.

Die International Trade Administration of Taiwan (TITA) und das Taiwan External Trade Development Council (TAITRA) werden mit der Veranstaltung das Engagement der Branche für Netto-Null-Emissionen und die Entwicklung nachhaltiger Zukunftskonzepte für die Fahrradindustrie hervorheben. Experten und Visionäre von drei großen taiwanesischen Fahrradorganisationen, darunter die Taiwan Bicycle Association (TBA), die Bicycling Alliance for Sustainability (BAS) und das Cycling & Health Tech Industry R&D Center (CHC), werden zum ersten Mal auf der EUROBIKE zusammenkommen, um Einblicke in die taiwanesische Fahrradindustrie, nachhaltige Entwicklungsstrategien und innovative Forschungs- und Entwicklungstrends zu geben. Fünf Unternehmen, darunter Acer Incorporated, Uniwill Technology Inc., KMC (KUEI MENG) INTERNATIONAL INC., KENDA RUBBER INDUSTRIAL CO., LTD. und Tektro Technology Corporation, werden umweltfreundliche Produkte vorstellen, die die grüne Revolution vorantreiben.

Mit den bevorstehenden Olympischen Spielen in Paris rechnet die Branche mit einem deutlichen Anstieg der Verkaufszahlen, die das Vertrauen in den Markt stärken. Die Olympischen Spiele 2024 in Paris werden als die nachhaltigsten Olympischen Spiele aller Zeiten gepriesen. Die Behörden ermutigen die Zuschauer vor Ort, öffentliche Verkehrsmittel zu benutzen oder mit dem Fahrrad zu den Veranstaltungen zu fahren. Es wird erwartet, dass die spannenden Wettkämpfe der olympischen Radfahrer auch den Absatz von hochwertigen Fahrrädern ankurbeln werden. Der Absatz bei Elektrofahrrädern und hochwertigen Fahrrädern schreitet besser voran als bei Fahrrädern im mittleren und unteren Preissegment. Diese positive Prognose spiegelt die Widerstandsfähigkeit und Innovationskraft der Branche wider.

Die Messe bietet eine einzigartige Gelegenheit, die innovativen Produkte und visionären Führungskräfte der taiwanesischen Fahrradindustrie kennenzulernen. Die EUROBIKE 2024 findet vom 3. bis 7. Juli statt.