Startseite SecuBond®: Eine bahnbrechende Innovation für Etiketten Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-12 19:13. Kissing, 12. Juni 2024 - S+P Samson, führender Anbieter von innovativen Lösungen im Bereich der Kennzeichnung, stellt mit Stolz die neueste Entwicklung vor: SecuBond®. Diese revolutionäre Technologie bietet zahlreiche Vorteile durch eine innovative Klebstofftechnik, die eine klebstofffreie Zone von 1 mm an den Rändern der Etiketten ermöglicht. Vorteile der SecuBond® Technologie

SecuBond® wurde entwickelt, um die häufigsten Probleme bei der Verwendung von Haftklebstoffen zu lösen. Die 1 mm breite, klebstofffreie Zone verhindert den Austritt von Klebstoff, was ein sauberes und zuverlässiges Ergebnis garantiert. Diese Technologie erleichtert das Ablösen der Etiketten vom Trägerpapier und sorgt für eine sichere Verarbeitung in automatisierten Systemen. Darüber hinaus bietet die freie Konfiguration des Klebstoff-Feldes, z.B. als Anfasslasche, zusätzliche Flexibilität. Die Herausforderungen von Haftklebstoffen

Haftklebstoffe sind bekannt für ihre Fließfähigkeit, ein gewünschter Effekt, der jedoch zu Problemen wie dem sogenannten Ausbluten von Klebstoff führt. Dies kann das Verkleben von Etikettenrollen, die Verschmutzung von Druckern und Funktionsstörungen bei der automatischen Etikettenverarbeitung zur Folge haben. SecuBond® setzt genau hier an und bietet eine zuverlässige Lösung. Technische Details von SecuBond®

Die SecuBond®-Technologie nutzt einen intermittierenden Klebstoffauftrag, wodurch die Klebstoff-Felder nahezu frei konfigurierbar sind. Zahlreiche Tests haben gezeigt, dass die klebstofffreien Ränder die Klebeeigenschaften nicht beeinträchtigen. Durch die Druckfixierung ist zudem sichergestellt, dass keine Unterwanderung durch Wasser stattfindet. Scherversuche belegen, dass SecuBond-Etiketten in ihrer Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit konventionellen Etiketten in nichts nachstehen. S+P Samson gilt in der industriellen Kennzeichnung als innovativer und lösungsorientierter Partner für anspruchsvolle Herausforderungen. Die individuellen Identifikationskonzepte zeichnen sich durch das optimale Zusammenspiel von Etikett und Drucksystem aus und kommen meist in der Produktions- und Prozesssteuerung sowie der Lager- und Versandlogistik zum Tragen.

Aus der hohen Beratungskompetenz, der partnerschaftlichen Zusammenarbeit und dem umfangreichen Portfolio an spezifisch entwickelten Etiketten haben sich langjährige Kundenbeziehungen entwickelt. Mit der weltbekannten Marke GRAPHIPLAST® wurde das Unternehmen zum Marktführer. Denn diese extrem widerstandsfähigen Kunststoffetiketten setzten neue Maßstäbe. Als Klebe-, Anhänge- oder multifunktionales Kombietikett. Firmenkontakt

S+P Samson GmbH

Nadja Hörmann

Industriestr. 32

86438 Kissing

082338460

http://www.sp-samson.com

S+P Samson GmbH

Nadja Hörmann

Industriestr. 32

86438 Kissing

082338460

