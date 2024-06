Startseite Muja Glass Design - Tradition trifft Innovation Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-11 12:08. Aime Kouadio, der visionäre Inhaber von Muja Glass Design, revolutioniert die Kunst des Glasblasens und bringt zeitlose Eleganz in moderne Haushalte und renommierte Einrichtungen weltweit. Seit seiner Übernahme des Familienunternehmens hat Kouadio es sich zur Aufgabe gemacht, die jahrhundertealte Tradition des Glasblasens mit innovativem Design zu verbinden und atemberaubende Glaskreationen zu schaffen, die in Hotels, Restaurants und Warengeschäften auf der ganzen Welt Anerkennung finden. Muja Glass Design steht für herausragende Handwerkskunst und unvergleichliche Qualität. Jedes Stück, ob Cognacglas, Schnapsbänkli, Sektglas, Weinglas oder Flasche, wird mit größter Sorgfalt und Präzision hergestellt. Kouadios Leidenschaft und langjährige Erfahrung spiegeln sich in jedem Detail wider und machen jedes Produkt zu einem unverwechselbaren Kunstwerk. Besondere Highlights im Sortiment von Muja Glass Design: Cognacgläser: (https://www.muja.ch/store/cognacglas) Elegante und stilvolle Designs, die das Aroma und den Geschmack edler Cognacs perfekt zur Geltung bringen.

Schnapsbänkli: (https://www.muja.ch/store/schnapsbankli) Einzigartige und kreative Gläser, die jede Verkostung zu einem besonderen Erlebnis machen.

Sektgläser: (https://www.muja.ch/store/sekglas) Perfekt geformte Gläser für prickelnden Genuss bei besonderen Anlässen.

Weingläser: (https://www.muja.ch/store/weinglas) Von klassisch bis modern, ideal für Weinliebhaber, die Wert auf Ästhetik und Funktionalität legen.

Exquisite Flaschen: (https://www.muja.ch/store/flasche) Handgefertigte Flaschen, die nicht nur praktisch, sondern auch dekorative Hingucker sind. Dank der innovativen Ansätze von Aime Kouadio sind die Produkte von Muja Glass Design nicht nur funktional, sondern auch ein Ausdruck von Luxus und Stil. Diese Meisterwerke sind nun auch bequem online erhältlich, sodass Liebhaber hochwertiger Glaswaren die Möglichkeit haben, diese außergewöhnlichen Stücke direkt zu sich nach Hause zu holen. Jetzt im Onlineshop entdecken und exklusive Produkte sichern! Besuchen Sie den Onlineshop von Muja Glass Design und lassen Sie sich von der Vielfalt und Schönheit der handgefertigten Glaskreationen verzaubern. Profitieren Sie von exklusiven Angeboten und sichern Sie sich noch heute ein Stück handwerklicher Perfektion für Ihr Zuhause oder als besonderes Geschenk für Ihre Liebsten.

Erleben Sie die Magie des Glasblasens neu - mit den einzigartigen Glaskreationen von Muja Glass Design. (https://www.muja.ch/store) Aimé Kouadio ist Inhaber von Muja Glass Design und ist ein leidenschaftlicher Experte im Bereich Verkauf und Glasdesign. Seit seiner Übernahme des Familienunternehmens hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Tradition des Glasblasens mit innovativem Design zu verbinden und einzigartige Glaskreationen zu schaffen. Mit seiner langjährigen Erfahrung und seinem einzigartigen Angebot hat er Muja Glass Design als Branchenpionier etabliert und die Produkte des Unternehmens in Hotels, Restaurants und Warengeschäften weltweit bekannt gemacht. Firmenkontakt

Muja Glass Design

Aimé Kouadio

Untere Gasse 28

7000 Chur

+41767613530

https://www.muja.ch/ Pressekontakt

PR Profis

Matthius Hanna

Offenbacher Landstr. 329-331

60599 Frankfurt am Main

+4915678666722

https://pr-profis.eu/ Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten