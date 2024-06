Startseite Casekings neuer Look Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-10 14:21. Unser Shop erstrahlt ab heute im neuen Design! Und er sieht nicht nur schicker aus, wir haben vor und hinter den Kulissen einiges umgekrempelt, um euch ein noch besseres Einkaufserlebnis zu bieten. Übersichtlicher, moderner und besser für Mobilgeräte optimiert. Für besonders viel Spaß und Komfort auf der Suche nach deinem nächsten Hardware-Highlight. Der neue Onlineshop von Caseking bietet dir ein moderneres Design mit hochauflösenden Bildern, schicken Animationen und einfach ansprechenderem Look. Wir haben reichlich verändert und verbessert, aber auch darauf geachtet, dass du uns noch wiedererkennst - Königsblau hat bei uns schließlich Tradition. Auch Hardware Shopping auf dem Smartphone oder Tablet ist jetzt noch komfortabler: der neue Shop wurde zusätzlich für Mobilgeräte optimiert. Egal, ob auf dem Sofa oder unterwegs, das neue Design sieht auf jedem Bildschirm gut aus und lässt sich angenehm bedienen. Neuer Shop, neues Passwort: Aus datenschutzrechtlichen Gründen war uns leider nicht möglich, die existierenden Account-Passwörter in die neue Datenbank zu übernehmen. Beim ersten Einloggen nach dem Umzug wirst du also darum gebeten, ein neues Passwort festzulegen. Klicke dazu einfach auf den Link in der entsprechenden E-Mail. Nach dem Einloggen werden dir einige Veränderungen auffallen. Deine früheren Bestellungen werden nur für das vergangene Jahr angezeigt. Was laufende Garantieansprüche betrifft, kannst du ganz aber beruhigt sein, alle Rechnungen deiner Bestell-Historie sind in unserer Datenbank hinterlegt. Wir freuen uns, euch im neuen Shop begrüßen zu können! Schaut euch um und lasst euch von feinster Hardware begeistern. Wir wünschen viel Spaß im neuen Shop! www.caseking.de Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent. Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan. Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

