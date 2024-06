Startseite Mamandme®- neue Standards für Schwangerschaftsvitamine Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-10 07:37. Das Startup Mamandme® setzt mit einem einzigartigen Ansatz neue Maßstäbe in Sachen Nahrungsergänzungsmittel für Schwangerschaft Nahrungsergänzungsmittel für Schwangerschaft, Stillzeit und Kinderwunsch Seit den letzten Jahren sind Nahrungsergänzungsmittel sicherlich jedem ein Begriff. Doch vielen ist nicht bewusst, wie stark die Qualität dieser Produkte variieren kann. Es fehlt oft an Transparenz darüber, was ein wirklich hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel ausmacht - gerade für Schwangerschaftsvitamine sollte das nicht sein. Wissenschaftlich fundierte Formulierungen Mamandme® entwickelt seine Produkte strikt nach den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen und Forschungsergebnissen. Das Unternehmen arbeitet eng mit Hebammen, Ernährungsberatern und Frauenärzten zusammen, um sicherzustellen, dass ihre Formulierungen auf den aktuellsten Empfehlungen basieren. Maximale Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit Eine Besonderheit von Mamandme® ist die Fokussierung auf die Bioverfügbarkeit und Verträglichkeit der Produkte. Jede Form jedes einzelnen Nähr- und Wirkstoffs wird sorgfältig abgewogen, um sicherzustellen, dass sie vom Körper optimal aufgenommen und verwertet werden kann. Dieser Fokus auf hohe Bioverfügbarkeit ermöglicht eine bessere Verträglichkeit der Mikronährstoffe. Ganzheitlicher Ansatz bei Inhaltsstoffen Ein wichtiges Merkmal von Mamandme® ist die ganzheitliche Betrachtung ihrer Inhaltsstoffe. Anstatt nur die Einzelwirkung jedes Nährstoffs zu betrachten, analysiert das Unternehmen, wie die verschiedenen Nährstoffe in ihrer Gesamtheit und in Wechselwirkung miteinander wirken. Mamandme's Premium Komplex Mamandme® konzentriert sich auf nur ein einziges Produkt, den Premium-Komplex. Es wurde so entwickelt, dass es in allen drei Phasen von Kinderwunsch über Schwangerschaft bis hin zur Stillzeit eine hervorragende Unterstützung bietet, ohne zu wenige Nähstoffe oder fragwürdig hohe Dosierungen zu verwenden. Mamandme® ist deutscher Hersteller für hochwertige Nahrungsergänzungsmittel für Schwangerschaft, Stillzeit und Kinderwunsch. Firmenkontakt

Mamandme UG (haftungsbeschränkt)

Leo Kartenberg

Witthausstraße 14

45470 Mülheim

+49 20 888026680

https://mamandme.de Pressekontakt

