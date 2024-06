Startseite Erleben Sie Europa: Viking Rhein Flusskreuzfahrt und Luxustour durch die Schweiz Pressetext verfasst von kmuinnovation am Fr, 2024-06-07 23:50. Beginnen Sie Ihre exklusive Reise mit einer Viking Rhein Flusskreuzfahrt, gefolgt von einer luxuriösen Tour durch die Schweiz. Starten Sie in Amsterdam, wo charmante Kanäle und elegante Giebelhäuser Sie willkommen heißen. In Kinderdijk bestaunen Sie historische Windmühlen, bevor Sie nach Köln reisen und die beeindruckende gotische Kathedrale bewundern. Erleben Sie die malerische Fahrt entlang des Mittelrheins, vorbei an märchenhaften Burgen und idyllischen Weinbergen. Erkunden Sie die traditionsreiche Stadt Koblenz und das bezaubernde Rüdesheim, bekannt für seine Weintradition. In Speyer tauchen Sie in die Geschichte ein und besuchen das majestätische Heidelberg. Weiter geht es nach Straßburg, wo französische und deutsche Kultur aufeinandertreffen, bevor Sie die beeindruckende Natur des Schwarzwaldes in Breisach erkunden. Nach der Ausschiffung in Basel beginnt Ihre luxuriöse Tour durch die Schweiz mit Ihrer privaten Reiseleiterin Brigitte Heller. Bewundern Sie den atemberaubenden Rheinfall in Schaffhausen und genießen Sie die spektakuläre Fahrt mit dem Glacier Express von Chur nach Zermatt. Verbringen Sie zwei Nächte in Zermatt und genießen Sie die Aussicht auf das majestätische Matterhorn. Entdecken Sie das historische Château Chillon am Genfersee und die malerischen Weinbergterrassen von Lavaux, bevor Sie den luxuriösen Charme von Gstaad erleben. In Interlaken erwartet Sie das Jungfraujoch mit atemberaubenden Ausblicken auf die Alpen. Ihre Reise endet in der romantischen Stadt Luzern, wo Sie die berühmte Kapellbrücke überqueren und die herrliche Aussicht auf den Vierwaldstättersee genießen. Vor Ihrer Abreise haben Sie die Möglichkeit, Zürich zu erkunden und die Schweizer Schokoladenkunst im Lindt Home of Chocolate zu erleben. Diese unvergessliche Reise vereint die Schönheit und Kultur Europas und bietet unzählige Highlights und exklusive Erlebnisse. Weitere Informationen unter: https://www.switzerland-highlights.com/de/europa-flusskreuzfahrt-luxusre... Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten