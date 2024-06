Startseite SAXA KUNST EDITION - FUßBALL LEGENDEN - EM 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-06-07 16:07. Gut gerüstet in die Fußball Europameisterschaft 2024 Exklusive Kunstserie von SAXA zur Fußball-Europameisterschaft 2024: Ein Tribut an die Legenden Franz Beckenbauer, Jürgen Klopp und Fritz Walter Dresden, den 7. Juni 2024 - Pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft 2024 präsentiert der renommierte Künstler SAXA seine neueste Serie, die drei der größten Legenden des deutschen Fußballs ehrt: Franz Beckenbauer (https://www.inspire-art.de/portfolio/alle-kunstwerke/4241/saxa-serigrafi...), Jürgen Klopp (https://www.inspire-art.de/portfolio/alle-kunstwerke/4244/saxa-serigrafi...) und Fritz Walter (https://www.inspire-art.de/portfolio/alle-kunstwerke/4239/saxa-serigrafi...). Diese einzigartige Kollektion ist ab heute exklusiv in unserer Galerie zu sehen und wird auch online in unserem Galerieshop erhältlich sein. Ein künstlerischer Tribut an Fußballlegenden Franz Beckenbauer, bekannt als der "Kaiser", hat die deutsche Fußballgeschichte wie kaum ein anderer geprägt. Als Spieler und Trainer führte er Deutschland zu Weltmeistertiteln und war maßgeblich an der Entwicklung des modernen Fußballs beteiligt. Seine Eleganz auf dem Spielfeld und seine strategische Brillanz haben ihn zu einer Ikone gemacht. SAXA fängt diese Aspekte in einem Porträt ein, das Beckenbauers außergewöhnliche Karriere und seine unvergesslichen Momente im deutschen Fußball widerspiegelt. Jürgen Klopp, der charismatische Trainer, der den Fußball in Deutschland und weltweit revolutioniert hat, ist ebenfalls Teil dieser Serie. Bekannt für seine emotionale Art und seine außergewöhnlichen Erfolge mit Borussia Dortmund und dem FC Liverpool, hat Klopp eine ganz neue Ära des Fußballs eingeleitet. SAXAs Porträt von Klopp zeigt den Trainer in Momenten intensiver Emotion und strategischer Überlegungen, ein Bild, das die Leidenschaft und den Innovationsgeist dieses außergewöhnlichen Trainers einfängt. Fritz Walter, der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, die 1954 das "Wunder von Bern" vollbrachte, ist die dritte Legende in dieser Serie. Walters Einfluss auf den deutschen Fußball ist bis heute spürbar, und seine Geschichte ist eine Quelle der Inspiration für viele. SAXA hat Walters unvergessliche Momente und seinen Beitrag zum deutschen Fußball in einem bewegenden Porträt verewigt, das sowohl seine sportlichen Erfolge als auch seinen menschlichen Charakter würdigt. Fußball-Europameisterschaft 2024: Ein Fest des Fußballs Die Fußball-Europameisterschaft 2024 verspricht, ein aufregendes Turnier zu werden, das die besten Teams Europas zusammenbringt, um den begehrten Titel zu kämpfen. Mit Deutschland als einem der Gastgeberländer ist die Vorfreude besonders groß. Die EM bietet nicht nur hochklassigen Fußball, sondern auch eine Plattform, um die kulturellen und künstlerischen Aspekte des Sports zu feiern. In diesem Kontext bietet SAXAs Serie eine perfekte Ergänzung und eine Möglichkeit, die Verbindung zwischen Kunst und Sport zu erkunden. Exklusiv und online erhältlich Die Werke von SAXA sind nicht nur in unserer Galerie zu bewundern, sondern auch online in unserem Galerieshop erhältlich. Dies ermöglicht Fußball- und Kunstliebhabern aus der ganzen Welt, diese einzigartigen Stücke zu erwerben und zu genießen. Die Online-Verfügbarkeit sorgt dafür, dass die Kunstwerke einem breiten Publikum zugänglich gemacht werden und die Begeisterung für Fußball und Kunst weit über die physischen Grenzen der Galerie hinausreicht. Über SAXA SAXA ist ein bekannter Künstler, dessen Werke sich durch ihre Tiefe und Ausdruckskraft auszeichnen. Seine Fähigkeit, Emotionen und Geschichten durch seine Kunst zu vermitteln, hat ihm eine breite Anerkennung eingebracht. Die aktuelle Serie zur Fußball-EM 2024 ist ein weiteres Beispiel für seine außergewöhnliche Kunstfertigkeit und seine Fähigkeit, ikonische Persönlichkeiten auf eine Weise zu porträtieren, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch emotional bewegend ist. Besuchen Sie uns Wir laden Sie herzlich ein, die neue Serie von SAXA in unserer Galerie zu entdecken und sich von den beeindruckenden Porträts der Fußballlegenden Franz Beckenbauer, Jürgen Klopp und Fritz Walter inspirieren zu lassen. Galerie Inspire Art - Hoyerswerdaer Str. 21 - 01099 Dresden Öffnungszeiten:

Montag 15-19 Uhr | Dienstag 15-19 Uhr | Mittwoch 10-14 Uhr

Donnerstag 15-19 Uhr | Freitag 15-19 Uhr | Samstag 10-13 Uhr

Zudem gern nach Vereinbarung. Online-Galerieshop: https://www.inspire-art.de/ Wir freuen uns auf Ihren Besuch - sowohl vor Ort als auch online! Entdecken Sie die perfekte Symbiose von Fußball und Kunst mit SAXA's neuester Serie zur Fußball-EM 2024. Die Galerie Inspire Art, ansässig in Dresden, ist eine angesehene Kunstgalerie, die sich der Förderung aufstrebender sowie etablierter Künstler widmet. Mit einem breiten Portfolio zeitgenössischer Kunst schafft die Galerie Inspire Art eine inspirierende und einladende Atmosphäre für Kunstenthusiasten und Sammler gleichermaßen. Besuchen Sie die Webseite, um mehr über die Galerie Inspire Art zu erfahren. Firmenkontakt

Galerie Inspire Art

Thomas Stephan

Hoyerswerdaer Str. 21

01099 Dresden

0351 3393959

https://www.inspire-art.de/ Pressekontakt

