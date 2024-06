Startseite Thea Sparmeier gewinnt Designwettbewerb für den Elektro-Katamaran - Neue Frisia-Fähre im individuellen Look Pressetext verfasst von connektar am Fr, 2024-06-07 10:23. Für das Design der bisher einmaligen elektrisch angetriebenen neuen Fähre der AG Reederei Norden-Frisia wurde eigens ein Wettbewerb ausgelobt. Nun steht die Gewinnerin fest. Der neue Elektrokatamaran der AG Reederei Norden-Frisia wird das erste rein elektrisch betriebene deutsche Seeschiff. Und so einzigartig wie der E-Kat selbst, wird auch sein Design, für das die Reederei eigens einen Wettbewerb ins Leben gerufen hatte. Nun steht mit Thea Sparmeier die Gewinnerin fest. "Wir wollten einen ganz besonderen Look und bisherige Pfade verlassen", sagt Reederei-Prokurist Olaf Weddermann. Deshalb habe man sich für einen offenen Wettbewerb entschieden. "Auf Vorgaben haben wir dabei ganz bewusst verzichtet". Der Designentwurf von Thea Sparmeier für den neuen E-Katamaran orientiert sich mit klaren Flächen und einem Blitz als wesentlichem Symbol am Themenfeld Elektrizität, Energie und Ladung. "Die vordere Fläche hingegen wirkt durch die Rasterpunkte, als würde sich die Sonne darin verfangen und nachhaltige Energie liefern", beschreibt Sparmeier ein weiteres Element ihrer Gestaltungsidee. Die Gewinnerin hat als Kommunikationsdesignerin nicht nur einen Bezug zu Formen und Farben - sondern auch zu Schiffen. Denn die 32jährige lebt und arbeitet gemeinsam mit ihrem Mann auf einem Boot, ihrem so genannten ´Raumschiff´. Im Moment schippert das Paar mit seinem ´Boatoffice´ durch die Kanäle in Frankreich. Pünktlich zur Taufe des Elektrokatamarans der Norden-Frisia sollten sie wieder in Deutschland eintreffen. Die Jury aus Geschäftsleitung und Marketing-Team der Reederei Norden-Frisia hatte sich unter insgesamt 58 Einsendungen aus ganz Deutschland für den Entwurf von Thea Sparmeier entschieden. "Auch 17 Kinder haben mitgemacht und tolle Ideen gestaltet", sagt Anke Wolff, Marketingleiterin der Reederei. "Daher haben wir extra einen Kinderpreis ausgelobt." Die Gewinnerin des Kinderpreises ist Pauline Brede. Die Plätze zwei und drei bei den Erwachsenen belegten Lena Kilian und Chiara Hanus, bei den Kindern Isabel Langer und Benjamin Elscher. Als Belohnung für ihre kreative Arbeit und das Engagement für den neuen Elektrokatamaran werden die Gewinner der ersten Plätze zur Taufe und zur Jungfernfahrt eingeladen, die Kinder erhalten außerdem Gutscheine für Aufenthalte auf Norderney und die Erwachsenen Geldpreise. "Da wir Theas Entwurf vollständig übernommen und umgesetzt haben, wird ihr Name zusätzlich auf einer Plakette an Bord des E-Kat verewigt", sagt Wolff. Ab Herbst 2024 wird die AG Reederei Norden-Frisia zwischen Norddeich und Norderney den ersten rein elektrisch betriebenen Katamaran (E-Kat) in der Deutschen Bucht einsetzen. Das Schiff wird mit der maximal erlaubten Geschwindigkeit von 16 Knoten 150 Fahrgäste zu und von der Insel bringen. Der E-Kat ist Teil eines umfassenden Nachhaltigkeitskonzepts der AG Reederei Norden-Frisia . "Mit dem E-Kat werden wir die Fahrzeit zwischen Norddeich und Norderney fast halbieren und dabei keinen CO?-Ausstoß verursachen." "Unser langfristiges Ziel ist es, einen geschlossenen Kreislauf aus Stromproduktion und Stromverbrauch zu schaffen", so Reederei-Prokurist Olaf Weddermann. Als Teil dieses Konzepts habe die Reederei bereits 600 Parkplätze in Norddeich mit Photovoltaik-Modulen überdacht. Die Fahrzeit mit dem E-Kat nach Norderney wird nur 30 Minuten betragen. In Norddeich wieder angekommen, wird der Akku in rund 28 Minuten wieder aufgeladen und der E-Kat kann anschließend seine nächste Fahrt zur Insel starten. Geplant ist, das Schiff in der Hauptsaison einzusetzen und bis zu achtmal am Tag die Insel Norderney anzusteuern. DATEN & FAKTEN

Länge: 32,3 Meter

Rumpfmaterial: Aluminium

Rumpfform: Katamaran (weniger Tiefgang, minimierter Strömungswiderstand)

Tiefgang: 1,2 Meter (ohne Trimmung bei voller Beladung)

Fahrgastzahl: 150

Fahrtzeit Norderney (11 km): 30 min.

Antrieb: 2 über Elektromotoren angetriebene Propeller (je 600 kW),

2 elektrische Bugstrahlruder (je 75 kW)

Geschwindigkeit: max. 19 kn

Zuladung: 11.250 kg Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: AG Reederei Norden-Frisia

Frau Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden

Deutschland fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de Die heutige AG Reederei Norden-Frisia wurde im späten 19. Jahrhundert unter dem Namen "Frisia" als reines Schifffahrtsunternehmen gegründet. Seitdem hat sie sich zu einer Unternehmensgruppe mit einem breiten Spektrum an Dienstleistungen rund um die Inselversorgung entwickelt.

Insgesamt beschäftigt die Unternehmensgruppe heute rund 280 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Etwa 180 davon entfallen auf die eigentliche AG Reederei Norden-Frisia als Kernunternehmen. Die Aufgabe der "Frisia" ist nach wie vor die eines klassischen Inselversorgers: Mit zwölf Fähr-, Fahrgast und Frachtschiffen bedient sie im Schwerpunkt ab Norddeich im ganzjährigen Liniendienst die Inseln Norderney und Juist. Pressekontakt: AG Reederei Norden-Frisia

Anke Wolff

Mole Norddeich 1

26506 Norden fon ..: 04931 987-1134

web ..: http://www.reederei-frisia.de

email : a.wolff@reederei-frisia.de Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten