Startseite "Die 4-Tage-Woche zieht nur Faulenzer an." Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-06-05 12:04. Buchautor, Unternehmer und Steuerberater Andreas Schollmeier berichtet bei Gamechanger-TV über seine praktischen Erfahrungen mit der 4-Tage-Woche. Um die 4-Tage-Woche ranken sich viele Mythen. So auch, dass primär arbeitsscheue Menschen angezogen würden. Mit diesem und anderen Vorurteilen räumt der Buchautor, Steuerberater und Unternehmer Andreas Schollmeier im Interview bei Gamechanger-TV auf. 2022 wurde in seiner Steuerkanzlei das neue Arbeitszeitmodell nach einer basisdemokratischen Abstimmung einstimmig angenommen. Im ersten Schritt wurde die Arbeitszeit auf 36 Stunden reduziert, was aufgrund erhöhter Motivation der Mitarbeitenden ohne nennenswerte strukturelle Änderungen möglich war. Für die Senkung der Arbeitszeit auf 32 Wochenstunden wurden alle Prozesse systematisch durchleuchtet, diskutiert und neu organisiert. Andreas Schollmeier sagt dazu im Interview: "Ich bin sehr stolz auf die Menschen, die bei mir sind, denn es war einfach eine super Teamleistung. Jeder konnte selbst dazu beitragen, die Prozesse neu aufzubauen." Wertschätzung ist einer der Hauptgründe, die der Unternehmer nennt, warum die 4-Tage-Woche ein voller Erfolg ist, der sowohl die Mitarbeiterzufriedenheit als auch die Umsätze gesteigert hat und deutlich mehr Bewerbungen eingebracht hat. "Dabei haben sich nicht die Faulen, sondern die Fleißigen gemeldet, die richtig schaffen möchten. Es geht um Wertschätzung", so Schollmeier. Link zum Interview: https://www.youtube.com/watch?v=MXldFH4xU34 Über Andreas Schollmeier:

Der Diplom-Kaufmann ist Inhaber einer Steuerkanzlei und Geschäftsführer der Unternehmensberatung AS Business Consulting GmbH. Die treibende Kraft, sich mit der 4-Tage-Woche intensiver zu beschäftigen, war der Wunsch, Beruf und Privatleben besser vereinbaren zu können und mehr Zeit für die Kinder und Partnerschaft zu haben. Seine Erfahrungen hat Andreas Schollmeier in dem Praxisratgeber "GAMECHANGER 4-TAGE-WOCHE: Mehr Fachkräfte. Mehr Fokus. Mehr Freiheit." veröffentlicht.

Kontakt: https://andreasschollmeier.de/ Informationen zu Gamechanger-TV: https://www.gamechanger-tv.com

www.der-business-tipp.de

