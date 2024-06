Startseite Flugreisen sind für viele langsam unerschwinglich. Dabei liegt das Schöne so nah Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-06-05 08:52. Der Sommer naht, und vielen steht der Sinn nach Sonne, Palmen und Baden im Meer. Dann der Schock. Besonders für Familien ist eine Flugreise kaum noch leistbar. Welche Alternativen gibt es? Umkirch, 05.06.2024 - Urlaub in Deutschlands Süden wird immer mehr zur besseren Alternative

Die Planung für den Familienurlaub des Jahres 2024 ist bei vielen Familien bereits im vollen Gange. Doch schaut man auf die nackten Zahlen, werden immer mehr Familien von solchen Urlauben ausgeschlossen. Schaut man in die vergleichende Statistik wird schnell deutlich, dass der Sommerurlaub 2024 nochmals teurer wird als bereits die Jahre zuvor. Für den Familienurlaub in den beliebtesten Urlaubsregionen müssen Familien mittlerweile jetzt im Schnitt 6 Prozent mehr bezahlen als noch im letzten Jahr, und schon dort waren die Preise enorm angestiegen. In einigen Destinationen fällt die Teuerung noch deutlich höher aus. Dann können zwei Wochen in den Sommerferien schnell mal 6.000 Euro und mehr kosten. Den Sommerurlaub 2024 im Ausland zu verbringen, ist also für viele finanziell eher schwierig bis unmöglich. Familienurlaub im Süden Deutschlands - eine echte Alternative Das sich verändernde Klima in unserer Region macht es für immer mehr Familien attraktiver, ihren Urlaub in Deutschland zu verbringen. Während die Küsten in den Sommermonaten meist überlaufen sind, sieht dies im Süden Deutschlands zum Glück noch anders aus. Urlaub im Breisgau beispielsweise ist bei immer mehr Familien sehr beliebt und bietet viel Abwechslung für Groß und Klein. Darüber hinaus ist das Breisgau und der Kaiserstuhl die klimatisch am meisten begünstigte Region in Deutschland, nicht selten ist es hier mehrere Grad wärmer als im Rest Deutschlands Den Familienurlaub im Breisgau zu verbringen, bietet sehr viele Vorteile. Zum einen muss man den eigenen CO2-Fußabdruck im Auge behalten. Ein Urlaub in Deutschland ist nachhaltig und entlastet aktiv die Umwelt. Zudem ist ein solcher Sommerurlaub 2024 auch deutlich günstiger, und hat dennoch viel Gutes und eine erstaunliche Vielfalt zu bieten. Urlaub im Breisgau - das wunderschöne Dreiländereck genießen Urlaub im Breisgau erfreut sich bei Familien aufgrund verschiedener Besonderheiten großer Beliebtheit. Zum einen die unmittelbare Nähe zur Schweiz und zu Frankreich, welche den Urlaub einzigartig und abwechslungsreich gestalten lässt. Egal ob beim Shopping, bei den verschiedenen Kulturstätten oder bei Unterhaltungsangeboten bietet ein solcher Familienurlaub für jede Altersklasse die passenden Angebote. Der klassische 14-tägige Sommerurlaub ist so abwechslungsreich, dass man gegen Ende dieser Zeit unbedingt wiederkommen möchte. So lässt sich der Sommerurlaub 2024 unabhängig vom Wetter extrem unterhaltsam gestalten. Egal ob als Paar, als Single oder auch als Familie, der Urlaub im Breisgau ist immer ein Erlebnis. Die wunderschöne Natur, die klare und gesunde Luft und vor allem auch die freundlichen Menschen der Region laden zum Verweilen ein. Nicht zu vergessen, die vielen kulinarischen Köstlichkeiten, die regionalen Spezialitäten, die hochwertigen Weine aus den umliegenden Anbaugebieten, oder für Bierliebhaber die süddeutschen Bier-Spezialitäten. Urlaub in den Heuboden Hotels sind die perfekte Urlaubsbasis Damit der Urlaub im Breisgau rundum gelingt, ist es wichtig, sich um eine komfortable Unterkunft zu kümmern. Sowohl das Hotel Heu.Loft als auch das Hotel Landhaus Blum laden zum Verweilen ein und bieten nicht nur komfortable Zimmer, sondern auch einen umfassenden und absolut zufriedenstellenden Service. Wer zudem die Heuboden Erlebnisgastronomie mit ihrem besonderen Charme erleben möchte, kann für seinen Urlaub im Breisgau keinen besseren Ort finden. Hier kommen im Sommerurlaub 2024 sowohl Erwachsene als auch Kinder bestens auf ihre Kosten, haben einzigartige Erlebnisse und einen Familienurlaub, der im Gedächtnis bleiben wird. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Heuboden GmbH

Der Heuboden - wie das kombinierte Erlebnis-, Hotel- und Tagungszentrum liebevoll genannt wird, ist weit über die Grenzen des Schwarzwaldes bis weit in die Schweiz hinein, bekannt und beliebt. Der Heuboden betreibt unter dieser Marke zwei Hotels, ein Gästehaus, ein Restaurant, das Tagungszentrum sowie drei Dancing Clubs.

