Entspannende Donaukreuzfahrten: Auszeit vom Alltag entlang malerischer Uferstädte

Von Zeit zu Zeit sollte man die Sorgen des Alltags hinter sich lassen und sich auf eine Reise begeben, die einen auf andere Gedanken bringt. Besonders nach harter Arbeit und stressigen Tagen ist es an der Zeit, sich eine wohlverdiente Auszeit zu nehmen und neue Abenteuer zu erleben. Was eignet sich dafür besser als eine entspannende Reise entlang der majestätischen Donau? Die Donau mit ihrer reichen Geschichte, der beeindruckenden Natur und den charmanten Städten an ihren Ufern zieht immer wieder Reisende aus aller Welt an. Eine Kreuzfahrt auf der Donau bietet die perfekte Gelegenheit, alles zu sehen, was diese faszinierende Region zu bieten hat, und dabei den Komfort und die Annehmlichkeiten eines Kreuzfahrtschiffes zu genießen. Von idyllischen Städtchen wie Engelhartszell oder Passau bis hin zu prachtvollen Metropolen wie Wien, von malerischen Landschaften bis hin zu kulturellen Highlights - eine Donaukreuzfahrt verspricht für jeden ein unvergessliches Erlebnis zu werden. Es gibt viele verschiedene Reedereien, die wiederum unterschiedliche Donaukreuzfahrten anbieten - übersichtlich zusammengestellt werden sie auf dem Reiseportal rivers2oceans-kreuzfahrten.de. Eine sehr empfehlenswerte Donaukreuzfahrt ist zum Beispiel die „A-ROSA Donau Kurzkreuzfahrt Wien und Bratislava“.

Donaukreuzfahrten mit ArosaBella: Von Engelhartszell nach Wien, Linz und Bratislava

Zurücklehnen, entspannen und sich von der Schönheit der Donau verzaubern lassen - das ist das Motto einer Donaukreuzfahrt mit der ArosaBella. Mit erstklassigem Service an Bord und einem umfangreichen Unterhaltungsprogramm ist für das Wohlbefinden und die Unterhaltung der Passagiere bestens gesorgt. Die Donaukreuzfahrt startet in Engelhartszell (Passau). Engelhartszell ist ein malerischer Ort an der Donau, bekannt für seine idyllische Lage und das berühmte Stift Engelszell. Die Wachau, eine der schönsten Landschaften entlang der Donau, wird am zweiten Tag der Donaukreuzfahrt durchfahren. Diese Region ist bekannt für ihre malerischen Weinberge, charmanten Dörfer und mittelalterlichen Burgen. Am Mittag des zweiten Tages erreichen die Passagiere der Donau Kreuzfahrt Wien, die prachtvolle Hauptstadt Österreichs. Wien ist reich an kulturellen Schätzen, von prächtigen Barockpalästen bis hin zu weltberühmten Kunstmuseen. Ein kurzer Landgang bietet Gelegenheit, Schloss Schönbrunn zu besichtigen, durch die historische Innenstadt zu bummeln und die köstliche Wiener Sachertorte zu probieren. Am frühen Morgen des dritten Tages erreichen die Teilnehmer dieser Donaukreuzfahrt Bratislava, die altehrwürdige Hauptstadt der Slowakei. Bratislava besticht durch seine gut erhaltene Altstadt, die von malerischen Plätzen, engen Gassen und imposanten Burgen geprägt ist. Hier kann man die Burg Bratislava erkunden, an der Donaupromenade flanieren und in einem gemütlichen Restaurant traditionelle slowakische Gerichte probieren. Die letzte Station der kurzen Donaukreuzfahrt ist schließlich Linz, eine moderne Stadt am Ufer der Donau. Linz ist bekannt für seine kulturelle Vielfalt und seine innovative Kunstszene. Ein kurzer Aufenthalt bietet die Möglichkeit, das Ars Electronica Center, eine interaktive Ausstellung zeitgenössischer Kunst und Technologie, zu besuchen und die lebendige Atmosphäre des Hauptplatzes zu genießen, bevor die Donaukreuzfahrt in Engelhartszell (Passau) endet.

Das umfangreiche Urlaubspaket auf Arosa-Donaukreuzfahrten genießen

Die Donaukreuzfahrt mit der ArosaBella verspricht nicht nur faszinierende Besichtigungen der Donaustädte, sondern auch ein umfangreiches Paket an Inklusivleistungen, die den Aufenthalt an Bord unvergesslich machen. Ein erstklassiger Service und die deutschsprachige A-ROSA Reiseleitung sorgen für das Wohlbefinden der Passagiere. Das Schiff selbst, die ArosaBella, ist ein modernes und komfortables Flusskreuzfahrtschiff, das mit einladender Atmosphäre und erstklassiger Ausstattung begeistert. Geräumige Kabinen, stilvolle Restaurants und gemütliche Lounges laden zum Verweilen ein, auf dem Sonnendeck mit Swimmingpool lässt es sich herrlich entspannen und die malerische Landschaft vorbeiziehen. Während des gesamten Aufenthaltes an Bord genießen die Passagiere die VollpensionPlus, die ein reichhaltiges Frühstücks-, Mittags- und Abendbuffet mit Live-Cooking beinhaltet. Zusätzlich werden spezielle Welcome- & Farewell-Abende organisiert, um die Reise stilvoll zu beginnen und zu beenden. Die freie Nutzung der Einrichtungen wie Sauna und Fitness an Bord sowie ein täglich wechselndes Bord-Entertainment runden das Erlebnis ab. Egal ob man die Geschichte und Kultur entlang der Donau erkunden oder einfach nur die malerische Landschaft genießen möchte, die Donaukreuzfahrt bietet ein unvergessliches Reiseerlebnis.

Weitere Informationen zu Donaukreuzfahrten gibt es auf:

https://www.rivers2oceans-kreuzfahrten.de/kreuzfahrten-donau-kreuzfahrt

Kurzprofil:

Auf die Vermittlung von Fluss- und Hochseekreuzfahrten namhafter Reedereien hat sich das Reiseunternehmen Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K. mit Sitz in Wedel spezialisiert. Die Kunden erhalten von den Kreuzfahrtspezialisten des Reisevermittlers fachkundige Beratung zu allen Fragen rund um die Reise wie Reiseverlauf, Ausstattung der Kreuzfahrtschiffe und Leistungen an Bord während der Kreuzfahrt. Fragen und Wünsche können telefonisch oder per E-Mail an die Mitarbeiter gerichtet werden.

Unternehmensinformation:

Rivers 2 Oceans Kreuzfahrten e.K.

Planckstraße 13

22880 Wedel