Markus Fleischer wird Geschäftsführer bei der Kodak Alaris Germany GmbH

Im Mai 2024 wurde Markus Fleischer zum Geschäftsführer bei der Kodak Alaris Germany GmbH bestellt. Er tritt damit die Nachfolge von Jürgen F. Krüger an. Bereits im April 2019 startete Markus Fleischer bei Kodak Alaris und verantwortete zuletzt als Director Sales Germany die Vertriebsstrategie und -aktivitäten. Seit fast 30 Jahren ist er in der Dokumentenbranche tätig. Mit dieser umfassenden Expertise ist er prädestiniert für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Kodak Alaris vom Scanner-Hersteller hin zum Lösungsanbieter in der DACH-Region. Kodak Alaris hat in den letzten Jahren bereits die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt. Es geht nicht mehr nur um die Erfassung von Dokumenten, sondern vielmehr um Intelligent Document Processing und hier punktet das Unternehmen mit der Lösung KODAK Info Input Solution. Dafür wurde Kodak Alaris auch in der IDC MarketScape* als "Major Player" eingestuft. "Ich freue mich sehr über das entgegengebrachte Vertrauen und die Herausforderung, den Wandel von Kodak Alaris mitgestalten zu können. Die Automatisierung von Dokumentenprozessen, auch mithilfe von KI sind spannende Themen, denen wir uns verstärkt widmen", so Markus Fleischer. Weitere Informationen unter www.alarisworld.de *Worldwide Intelligent Document Processing (IDP) Software 2023-2024 Vendor Assessment (doc #US49988723, November 2023). Kodak Alaris ist ein führender Anbieter von Informationserfassungslösungen, die Geschäftsprozesse vereinfachen. Wir unterstützen Unternehmen, Informationen sinnvoll mit intelligenten, vernetzten Lösungen zu nutzen, basierend auf innovativer Bildwissenschaft, die seit Jahrzehnten unsere Kernkompetenz darstellt. Unsere ausgezeichneten Scanner, Software und Services sind weltweit über unser Netzwerk an Vertriebspartnern verfügbar. Für weitere Informationen besuchen Sie AlarisWorld.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, YouTube und Twitter.

