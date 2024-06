Startseite Führungskräfte der Zukunft: Schlüsselkompetenzen für die KI-Ära Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-04 12:07. Die rasante digitale Transformation und der zunehmende Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) stellen Führungskräfte vor neue, komplexe Herausforderungen. Geschäftsmodelle und Arbeitsabläufe verändern sich grundlegend. Um in dieser dynamischen Welt erfolgreich zu sein, müssen Führungskräfte ihre Führungskompetenzen erweitern und innovative Fähigkeiten entwickeln. Bettina Stark, die Expertin für Change-Kommunikation, unterstützt Unternehmen dabei, diese Herausforderungen zu meistern. Digitale Affinität als Wettbewerbsvorteil

Im Zeitalter von KI und Automatisierung ist digitale Kompetenz für Führungskräfte unverzichtbar. Ein tiefes Verständnis neuer Technologien wie digitaler Tools, Social Media und KI-Anwendungen ist der Schlüssel, um deren Potenziale für das Unternehmen auszuschöpfen. "Führungskräfte müssen technologieaffin sein und als Vorbild für die Digital Natives in ihren Teams agieren", betont Bettina Stark. Ihr Beratungsansatz und ihr Wissen als Professorin (Adj.) für Leadership an der USOU, hilft Führungskräften, digitale Affinität als strategischen Vorteil zu nutzen. Empathie und Kreativität ist gefragt

Während Routineaufgaben zunehmend von Maschinen übernommen werden, gewinnen zwischenmenschliche Fähigkeiten an Bedeutung. Emotionale Intelligenz, Empathie, Kommunikationsstärke und Kreativität sind die neuen Führungskompetenzen erfolgreicher Führungskräfte. Diese Fähigkeiten ermöglichen es, Mitarbeiter individuell zu fördern, zu inspirieren und zu wertschätzen, insbesondere in dezentralen, virtuellen Arbeitsumgebungen. Wichtig ist, diese Soft Skills in der Führungsebene zu stärken, um das volle Potenzial der Teams auszuschöpfen. Agilität und lebenslange Weiterbildung

In einer volatilen und unsicheren Welt ist Anpassungsfähigkeit entscheidend. Führungskräfte müssen agil und flexibel auf Veränderungen reagieren, kontinuierlich Entscheidungen überprüfen und strategisch steuern. Lebenslanges Lernen ist unerlässlich, um mit dem rasanten technologischen Wandel Schritt zu halten. "Nur Führungskräfte, die sich ständig weiterentwickeln, können ihre Teams erfolgreich durch Transformationsprozesse führen", so Stark. In Coachings und Beratungen vermittelt sie, wie Führungskräfte Resilienz und Agilität für das KI-Zeitalter aufbauen können. Die Zukunft gestalten

Die Digitalisierung und KI revolutionieren die Arbeitswelt. Führungskräfte, die diese Schlüsselkompetenzen erwerben, werden zum entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Unternehmen in der KI-Ära. Bettina Stark (https://www.redner-change-kommunikation.de/business-coaching) unterstützt Organisationen dabei, ihre Führungskräfte fit für die Zukunft zu machen und somit langfristig erfolgreich zu bleiben. Als Unternehmensberaterin und Expertin für die Neuausrichtung von Kommunikationsprozessen in Unternehmen berät Bettina Stark GeschäftsführerInnen auf dem Weg zum neuen Erfolg. Sie hält dabei ein für Organisationen strategisch wichtiges Thema stets im Blick: Die Kommunikation als Taktgeber im Changemanagement.

Mit ihrer Offenheit für Neues, ihrem Vertrauen zu sich selbst, ihren Führungs- und Unternehmererfahrungen sowie dem Feedback ihrer Kunden ist Bettina Stark seit über 10 Jahren im DACH-Bereich als Beraterin unterwegs.

In ihren Vorträgen begeistert die gelernte Bankkauffrau und Diplom Therapeutin ihre Zuhörer:innen mit ihren Erfahrungen und dem Wissen, dass in jedem Menschen alle Ressourcen, Potenziale und Fähigkeiten vorhanden sind, um individuelle Ziele zu erreichen.

Von 2021-2023 gestaltete Bettina Stark als Präsidentin der German Speakers Association die Geschicke des deutschen Berufsverbandes für Redner, Trainer und Coaches. Profitieren Sie von den Unternehmererfahrungen von Bettina Stark und vor allem von ihrem Blick auf das Wesentliche sei es für Mensch oder Unternehmen. Kontakt

starkundauthentisch

Bettina Stark

Auenstraße 15

63791 Karlstein

06188-9946880

www.bettinastark.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten