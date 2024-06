Startseite Außergerichtliche Streitbeilegung: DGA-Bau Jahreskonferenz Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-04 07:37. Informationen zu Verfahren der Konfliktlösung wie Mediation und Adjudikation Streitlösung ohne Gericht: Darüber diskutiert die Baubranche auf der Jahreskonferenz zur Außergerichtlichen Streitbeilegung am Bau. Denn in einem zunehmend konfliktgeladenen Umfeld nimmt die Zahl und Intensität von Baustreitigkeiten kontinuierlich zu. Bauherren, Planungs- und Bauunternehmen sind täglich mit großen Herausforderungen konfrontiert, z. B.: Nachfrageeinbrüche im Hochbau, unsichere Finanzierung und drohende Insolvenzen, Bauzeitverzögerungen, steigende Baupreise und ein grassierender Fachkräftemangel. Gerichtsverfahren zur Konfliktlösung sehen viele in der Bauwirtschaft Tätige als ineffizient an - zu teuer, zu langwierig und selten orientiert an dem Klärungsbedarf der Streitparteien, der häufig während der Bauzeit entsteht und zu Störungen im Bauablauf führt. Dennoch nutzen sie Alternativen wie Außergerichtliche Streitbeilegung (ADR-Verfahren) zu wenig. Oft fehlt es den Beteiligten an Know-how und Erfahrung, um das Erfolgspotenzial dieser ADR-Methoden zu erkennen. Wahlweise bietet die Außergerichtliche Streitbeilegung folgende Verfahren: Schlichtung, Mediation, Adjudikation, Schiedsgutachten, Schiedsgerichtsverfahren oder die Bereitstellung eines Dispute-Bords (planungs- und baubegleitendes Gremium). Die DGA-Bau und BVM BauVertragsManagement unterstützen Unternehmen, die sich hier weiterbilden möchten - auf Konferenzen und mit der Weiterbildung zum zertifizierten Streitlöser (https://bvm-seminare.de/streitloeser/) und Wirtschaftsmediator. Aus diesen Gründen ist Außergerichtliche Streitbeilegung besser als Gerichtsverfahren: - Reduzierte Verfahrenskosten bei höheren Streitwerten,

- Branchenkenntnisse und Fachkompetenz der Streitlöser:innen

- kürzere Verfahrensdauer

- kurzfristige Lösung bei Streitigkeiten aufgrund von berechtigten bzw. nichtberechtigten Nachtragsforderungen

- Klärung bei Planungs- und Baumängeln und Ansprüchen aus Behinderungen und Bauzeitverlängerungen

- Feststellung von Mehrvergütungsansprüchen oder Abwehr und Vermeidung damit verbundener Rechtsunsicherheiten

- Lösung von Mehrparteienkonflikten, ggf. unter Einbeziehung der Haftpflichtversicherungen

- Vertraulichkeit der Verfahren zur außergerichtlichen Streitbeilegung

- Kooperation und Fortsetzung der Geschäftsbeziehung in der Zukunft. Erfahren Sie mehr über Außergerichtliche Streitbeilegung und tauschen Sie sich mit Branchenakteuren aus! Die Jahreskonferenz findet am 29. November 2024 von 9:00 bis 17:00 Uhr in der Hessischen Landesvertretung beim Bund in Berlin statt. Weitere Informationen finden Sie unter: Programm und Anmeldung zur DGA-Bau-Jahreskonferenz 2024 (https://www.dga-bau.de/jahreskonferenz-2024). Über BauVertragsManagement GmbH

BVM in München hat sich auf qualifizierte Weiterbildung und Beratung im Bau- und Immobilienwesen spezialisiert. Die Geschäftsführerin Rosina Sperling fokussiert die außergerichtliche Streitbeilegung und bietet den Weiterbildungslehrgang Streitlöser:in DGA-Bau-Zert® mit optionaler Zertifizierung als Wirtschaftsmediator:in. Kontakt

BVM BauVertragsManagement GmbH

Rosina Sperling

Evastraße 2

81927 München

089 92090910

