Startseite Lescars Kompakte, digitale e-Parkscheibe, ECE-Zulassung Pressetext verfasst von pr-gateway am Di, 2024-06-04 07:36. Stellt die Ankunftszeit immer automatisch ein, sobald man parkt - Ultrakompakte, digitale e-Parkscheibe mit ECE-Zulassung & Display

- Erschütterungssensor: stellt beim Parken automatisch die Parkzeit ein

- Austauschbare Knopfzelle Typ CR2450 für bis zu 12 Monate Laufzeit Knöllchen gehören so der Vergangenheit an! Die digitale e-Parkscheibe (https://www.pearl.de/mtrkw-12406-digitale-parkscheiben-mit-ece-zulassung...) von Lescars (https://www.pearl.de/ar-2-29.shtml) befestigt

man dauerhaft an der Frontscheibe des Fahrzeugs und vergisst so nie mehr, die Parkscheibe

ins Auto zu legen. Dank Erschütterungssensor stellt sie die Ankunftszeit automatisch ein,

sobald man parkt. Auch im Dunkeln sichtbar: Einfach die Hintergrundbeleuchtung der Parkscheibe aktivieren.

So lässt sie sich auch am Abend und in der Nacht gut ablesen. - Mit ECE-Zulassung, offizielle Zulassung vom Kraftfahrt-Bundesamt

- Erschütterungssensor: stellt automatisch die Parkzeit (auf die nächste halbe Stunde

aufgerundet) ein, sobald das Auto 1 Minute steht

- Display-Hintergrundbeleuchtung manuell aktivierbar für bessere Ablesbarkeit im Dunkeln

- Stromversorgung: austauschbare Knopfzelle Typ CR2450 für bis zu 12 Monate Laufzeit

- Maße: 99 x 74 x 24 mm, Gewicht: 70 g

- e-Parkscheibe inklusive Knopfzelle und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107430005 Preis: 23,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8596-625

Produktlink: https://www.pearl.de/a-ZX8596-4320.shtml Auch als 2er- und 4er-Set erhältlich:

Lescars 2er-Set ultrakompakte, digitale e-Parkscheiben mit ECE-Zulassung (https://www.pearl.de/a-ZX8611-4320.shtml)

Lescars 4er-Set ultrakompakte, digitale e-Parkscheiben mit ECE-Zulassung (https://www.pearl.de/a-ZX8612-4320.shtml) Magenta-Link: https://magentacloud.de/s/k7pimJ5soQGxGwS PEARL - Der Online-Shop für Elektronik, PC- & Büro-Zubehör & MEHR Firmenkontakt

