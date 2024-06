Erfolgreich Angeln im Sommer: Die Bedeutung der richtigen Futtermittel

Der Frühsommer und der Sommer bieten dem Angler viele Möglichkeiten, erfolgreich zu sein. Mit steigenden Temperaturen erwachen die Gewässer zum Leben und die Fische werden aktiver. In dieser Zeit ist es besonders wichtig, das richtige Futter zu verwenden, um die Aufmerksamkeit und den Appetit der Fische zu wecken. Im spezialisierten Angelshop angel-berger.de finden Angler eine große Auswahl an Futtermitteln. Die Angelfutter von Angelsport Berger sind ideal, denn sie wurden nicht nur speziell für die Bedürfnisse von Anglern entwickelt, sondern enthalten auch sorgfältig ausgewählte Mischungen aus Groundbait, Liquids und Micro Pellets, die darauf abzielen, möglichst schnell Fangerfolge zu erzielen. Die einzelnen Komponenten dieser Futter geben unter Wasser kontinuierlich kleine Partikel, Öle und Lockstoffe ab, um die Fische anzulocken und am Futterplatz zu halten.

Futtermittel perfekt abgestimmt - Futtersets und Dips für einen erfolgreichen Fang

So bietet beispielsweise das Magic Baits Big Fish Futterset mit Eimer eine perfekt aufeinander abgestimmte Auswahl an Komponenten für den schnellstmöglichen Fangerfolg. Dieses Set enthält 2 Kilogramm Angelfutter, 300 Gramm Micro Pellets und 250 Milliliter passendes Liquid. Jede Komponente wurde sorgfältig ausgewählt und entwickelt, um die Lockwirkung zu maximieren und kapitale Fische anzulocken. Der enthaltene Groundbait setzt unter Wasser kontinuierlich kleine Partikel, Öle und Lockstoffe frei, um eine lang anhaltende Attraktivität zu gewährleisten. Die Micro Pellets in diesem Futterset sorgen dafür, dass auch größere Fische lange am Futterplatz bleiben. Der mitgelieferte Eimer dient nicht nur als Transportbehälter, sondern auch als Anmischgefäß für die Futtermischung. Dank der Anleitung auf dem Eimer ist das richtige Mischen auch für Anfänger kein Problem. Dieses Futterset ist in vielen verschiedenen Sorten erhältlich, um effektive Futtermischungen für das Angeln zusammenzustellen. So ist zum Beispiel der Magic Baits Boilie Dip Red Garlic ideal für kurze Sessions, da er die Lockwirkung des Köders maximiert. Er enthält hochwertige, natürliche Zutaten, die eine Überreizung des Köders verhindern und die Konsistenz des Boilies erhalten. Für beste Ergebnisse sollten die Hakenköder mindestens 24 Stunden im Dip bleiben. Alternativ kann der Dip auch mit dem Premium Powder Dip kombiniert werden. Der Red Garlic Dip sorgt für ein intensives Knoblaucharoma und härtet die Boilies. Der King Pineapple Dip hat ein starkes Ananasaroma und enthält zusätzliche Zutaten wie Curry und Vitamine. Der Jucy Citrus Dip, ideal für die kalte Jahreszeit, enthält Fruchtester und ätherische Öle und färbt die Boilies intensiv rosa.

Gebrauchsfertige PVA Sticks: Effektive Futtermittel für den schnellen Angelerfolg

Auch gebrauchsfertige PVA Sticks sind bei Anglern sehr beliebte Futtermittel. Magic Baits PVA Bombs sind perfekt gefüllte, gebrauchsfertige PVA Sticks, die eine hochwertige Futtermischung enthalten. Diese Mischung ist randvoll mit Proteinen, Vitaminen und Mineralien, die den jeweiligen Angelplatz für die Fische äußerst attraktiv und interessant machen. Die Auflösungszeit der Sticks beträgt je nach Wassertemperatur ca. 15 Sekunden - im Sommer schneller, im Winter etwas länger. Diese PVA Bombs sind ideal, wenn vorher nicht gefüttert wurde und sparen so wertvolle Zeit beim Angeln. Das PVA löst sich schnell auf und macht diese Technik für Karpfenangler besonders dann sehr attraktiv, wenn keine Vorfütterung stattgefunden hat. Passend zu den Premium Range Sorten sind die Magic Baits PVA Bombs in gebrauchsfertigen PVA Beuteln erhältlich. Diese Beutel sind in verschiedenen Geschmacksrichtungen erhältlich. Jede Packung enthält 10 dieser Sticks, die in einer PET-Dose mit Dichtungseinlage zum Schutz vor Feuchtigkeit geliefert werden.

