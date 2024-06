Startseite Illusionen in der Unternehmensperformance Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-03 14:40. Josef Gundinger erläutert, warum Zahlen, Daten, Fakten allein nicht ausreichen, um Unternehmen erfolgreich zu führen. Unternehmen und Organisationen sind lebendige Organismen, die nur dann erfolgreich sind, wenn sie sich stetig weiterentwickeln. Wie ein Schiff, das seine Segel je nach Wind und Wetter neu setzen muss, so müssen auch Unternehmen lernen, sich den Veränderungen anzupassen, um zu überleben und zu wachsen. Josef Gundinger beleuchtet in seinem Buch "MAGIC LEADER - Die Macht der Illusionen" die essenziellen Aspekte einer optimalen Unternehmensperformance und erklärt, warum Zahlen allein nicht ausreichen. "Eine weit verbreitete Illusion besteht darin, zu glauben, dass mit der Zahlenwelt als Führungsgrundlage die Lebensfähigkeit eines Unternehmens sichergestellt wird", sagt Josef Gundinger und ergänzt: "Bilanzen, Gewinn- und Verlustrechnungen oder KPIs (Key Performance Indicators) reichen bei weitem nicht mehr aus, um in der immer komplexeren Welt erfolgreich zu navigieren." Für eine exzellente Performance braucht es laut Josef Gundinger vor allem ein ganzheitliches Denken mit einem integrativen Mindset, welches ALLE entscheidenden Erfolgsfaktoren bei der Steuerung des Unternehmens berücksichtigt. Dazu zählen u. a. eine hohe Lebens-Qualität - auch in der Arbeitswelt -, Wertvorstellungen und Grundprinzipien. Sie bieten klare Orientierung bei Entscheidungen und Handlungen. Josef Gundinger betont fünf essenzielle Erfolgsbereiche für ein gesundes Wachstum eines Unternehmens: Lebens- und Lernfähigkeit, Markt- und Kundenorientierung, Leadership und Human Resources, optimierte Prozesse und Produkte sowie gesunde Finanzen. Diese Bereiche bilden die Grundlage für eine nachhaltige Unternehmensentwicklung. "Die erfolgreichen Unternehmen kennen ihre relevanten Märkte sehr genau und entwickeln kundenspezifische Lösungen mit Mehrwert", erklärt Gundinger. Sie haben eine klare Mission und eine wertebasierte Unternehmenskultur, ebenso werden Strukturen agil und flexibel gestaltet und Prozesse optimiert. Die erforderlichen Finanzmittel sind langfristig sichergestellt und das Eigenkapital ist in einem gesunden Maße vorhanden. Abschließend macht Josef Gundinger deutlich: "Um wirklich effektiv zu sein, müssen wir das Zusammenspiel aller Beteiligten auf den verschiedenen systemischen Ebenen verstehen - vom Individuum über Teams bis hin zum gesamten Unternehmen in seinen Umwelten. Letztlich führt uns dies zur Erkenntnis einer noch höheren Perspektive: die globale Dimension mit den vielfältigsten Wechselwirkungen." Mit dem Exklusiv-Seminar "Der Weg zum MAGIC LEADER" hat Josef Gundinger passend dazu ein Premium-Programm geschaffen: Entzauberung von Illusionen, Trigger als golden Nuggets, 5 Schritte zum MAGIC LEADER, kraftvolle Präsenz im Hier & Jetzt u.v.m. Der nächste Termin für "Der Weg zum MAGIC LEADER" findet vom 28. bis 30. Oktober 2024 im malerischen Ressorthotel Mondi am Grundlsee in Österreich statt. Nähere Informationen zum Exklusiv-Seminar sowie Kontakt zu Josef Gundinger erhalten Sie unter:

https://www.raumzeit8.com/angebote/exklusiv-seminar-fuer-magic-leader/ Josef Gundinger ist ein visionärer Denker im Bereich des Leadership. Sein tiefes Verständnis für die Dynamiken der Businesswelt gewann er während seiner jahrzehntelangen Begleitung von Unternehmen und Organisationen. Dadurch entwickelte er Wege, wie Transformation nachhaltig gelingt. Josef Gundinger ist seit 1983 als Unternehmensberater und Coach tätig, kreierte das JOGUN-Schichtenmodell, gründete die JOGUN Unternehmensberatung & Coaching GmbH und später auch die RAUMZEIT8 KG, um durch seine entwickelte Trilogie die Wirksamkeit für Führungskräfte und Organisationen zu steigern. Er fördert holistisches Denken und erweiterte Perspektiven. Josef Gundinger verfügt neben einer betriebswirtschaftlichen Basis über Ausbildungen in Persönlichkeitsbildung, Coaching, systemischen Unternehmensentwicklungen und Transformationsprozessen. Kontakt

RAUMZEIT8 KG – JOSEF GUNDINGER

Josef Gundinger

Martin Mayer-Gasse 8, Top 3

2500 Baden bei Wien

+43 650 730 4930

https://www.raumzeit8.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten