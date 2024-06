Startseite Sommerakademie 2024 vom 25. Juli bis 8. August 2024 Pressetext verfasst von pr-gateway am Mo, 2024-06-03 08:04. Die Tamala Clown Akademie lädt zur jährlichen Sommerakademie nach Konstanz an den Bodensee ein. Der Sommer 2024 steht vor der Tür und mit ihm ein unvergessliches Abenteuer an einem faszinierenden Ort, an dem sich Lernen und Urlaub auf einzigartige Weise verbinden. Die Tamala Clown Akademie lädt zur jährlichen Sommerakademie nach Konstanz an den Bodensee ein, bei der internationale Stars Workshops und Kurse für Teilnehmer aus ganz Europa anbieten. Diese Experten repräsentieren die moderne Entwicklung des Clown-Theaters und vermitteln Schauspieltechniken, die weit über das traditionelle Clownsbild hinausgehen. Diese Veranstaltung bietet eine besondere Gelegenheit, sich mit Clowns und Comedians aus der ganzen Welt zu vernetzen und von ihrem Fachwissen zu profitieren! Entdecken Sie die Welt des Humors, der Komik und der Selbstfindung in fünf spektakulären Kursen. Ob Sie Ihr Clown-Ich erkunden, die Straßenkunst auf die Bühne bringen oder pantomimisch agieren möchten, bei der Sommerakademie 2024 finden Sie den passenden Kurs. Ergreifen Sie die Gelegenheit, Ihre Talente unter der Anleitung von international renommierten Dozenten zu fördern und werden Sie Teil einer dynamischen Gemeinschaft. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt - sicheren Sie sich also rasch Ihren Platz für die Sommerakademie 2024! Die Tamala Clown Akademie kann es kaum erwarten, Sie diesen Sommer zu begrüßen und gemeinsam unvergessliche Momente zu schaffen. 25.-29.07. - "Straßentheater - Wenn die Straße zur Bühne wird"

Unter der Leitung von Jan Karpawitz und Carlos Lumbrera erkunden Sie die Kunst des Straßentheaters. Lernen Sie die Geheimnisse kennen, wie man Passanten in begeisterte Zuschauer verwandelt und die Straße zu Ihrer Bühne macht. 28.-31.07. - "Wer fallen kann, kann auch aufstehen"

Johnny Melville führt Sie durch einen Workshop voller Improvisation. Entdecken Sie eigene Schwächen und Absurditäten und machen sie sie zu Ihrer Stärke. In seiner Arbeit auf der Bühne ist Johnny Melville explosiv und überschäumend, witzig und schrill, ideenreich und originell zugleich. 28.-31.07. - "Make them Laugh - Warum sind wir komisch?"

Mit Peter Shub an Ihrer Seite lernen Sie, Ihren eigenen Clown zu entdecken und die Kunst des Komischseins zu meistern. Ein Workshop, der Ihre unverwechselbare Clown-Persönlichkeit zum Vorschein bringt. Was ist so komisch an mir? Warum lacht das Publikum? Wie können wir Andere zum Lachen bringen? 01.-04.08. - "Der Clown spricht ohne Worte"

Nola Rae zeigt Ihnen, wie Sie ohne Worte arbeiten und sich auf den Rhythmus der Bewegungen konzentrieren. Sie werden lernen, Ihren Körper so zu bewegen, dass Ideen mit maximaler Klarheit physisch ausgedrückt werden können. Das Ziel: eine Figur zu erschaffen, die nicht versucht, lustig zu sein, sondern es einfach ist! - Ausgebucht-Warteliste möglich! 01.-04.08. / 05.-08.08. - "Kämpfe, Fliehe oder Zapple"

Avner Eisenberg lehrt Sie die Kunst der physischen Comedy und des Slapsticks. Entdecken Sie, wie Sie Ihr Publikum aktivieren und mit ihnen auf einer emotionalen Ebene kommunizieren. Die Teilnehmer*innen erfahren, wie sie den Kontakt zum Publikum halten, lernen Origami kennen und wie dies im Spiel mit dem Publikum eingesetzt werden kann.

Der erste Kurs vom 01. bis 04. August ist bereits voll belegt. Für den zweiten Kurs vom 05. bis 08. August, den Tamala aufgrund der großen Nachfrage anbietet, sind nur noch drei Plätze frei! Einige der Kurse sind schon ausgebucht. Weitere Infos rund um die Sommerakademie wie Anmeldungen, Übernachtungen, Aktivitäten wie Straßentheater und Walk Acts in Konstanz und Umgebung sowie das Ferienfeeling des Bodensee, der nur 5 Minuten vom Tamala entfernt ist, erfahren Sie hier: www.tamala-center.de

www.tamala-center.de https://www.tamala-center.de/seminare/termine-seminare.html

https://www.bodensee-urlaub.org/unterkunft.html Tamala Center Konstanz

Die Tamala Clown Akademie wurde bereits 1983 als erste Clown Schule Deutschlands gegründet. Ihr Ziel war es, verschiedene Theatermodelle zu erforschen und zu vermitteln, von Clowntheater bis hin zu komischem Theater. Die Akademie hat im Laufe der Jahre eine beeindruckende Sammlung effektiver Übungen und klare Ausbildungsstrukturen entwickelt. Für diese Arbeit ist die Akademie mit den renommierten Hipe Award 2023 ausgezeichnet worden.

Von Strasberg"schem "Emotionalen Humor" bis hin zu mimischem und körperlichem Ausdruck nach Grotowski - hier lernen die Teilnehmer vielfältige Ansätze für ihre Clownskunst.

Vom Clown über den Gesundheit!Clown® bis zum Schauspieler im Bereich Bühne, Film, Walk Act sowie in Seminaren (Seminarschauspieler) und Lehrfilmen für Online-Unterricht reichen die Ausbildungen an der inzwischen anerkannten Berufsakademie Tamala Clown Akademie in Konstanz - und dies schon seit mehr als 40 Jahren. 5 Trainer und verschiedene internationale Gasttrainer unterrichten den deutschsprachigen Clown- und Comedy-Nachwuchs. Darüber hinaus können Teilnehmer auch das Zertifikat als Humorkom® Trainer, Coach und Dozent erwerben. Die Ausbildungen sind entsprechend einer dualen berufsbegleitenden Ausbildung in verschiedene einjährige Module gegliedert und können aufbauend besucht werden.

Seit Dezember 2009 ist das "Diplom für Schauspieler für Clown und Comedy" in ganz Europa und der Schweiz anerkannt und seit 10 Jahre gibt es das Zertifikat "HumorKom® - Humorcoach/Humortrainer". Nachdem namhafte Wissenschaftler die Bedeutung des Lachens für die Heilung erkannt haben, steigt auch die Nachfrage nach qualifizierten therapeutischen Clowns in Krankenhäusern, Altenpflegeheimen und in der Arbeit mit behinderten Menschen.

www.tamala-center.de www.humorkom.de www.clown-und-comedy.de Kontakt

Tamala Center

Udo Berenbrinker

Fritz-Arnold-Str. 23

78467 Konstanz

075319413140

