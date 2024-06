Startseite Schneller Kurzzeitkredit für Verbraucher bei finanziellen Engpässen – Stiftung Warentest konform! Pressetext verfasst von kmuinnovation am So, 2024-06-02 12:55. Plötzliche Autopannen, defekte Waschmaschinen oder unvorhergesehene Ausgaben können die finanzielle Stabilität gefährden. In solchen Momenten, wenn das Geld knapp wird, kann ein schneller Kurzzeitkredit eine praktische Lösung sein. Die Konzeption von Kurzzeitkrediten stammt aus dem angelsächsischen Raum, wo sie als Payday Loans bekannt sind. In den USA greifen viele Menschen auf diese Kredite zurück, wenn das Geld auf dem Konto vor Monatsende zur Neige geht, um die Zeit bis zum nächsten Gehaltseingang zu überbrücken. Die Grundidee besteht darin, dass Kreditnehmer den geliehenen Betrag mit ihrem nächsten Gehalt zurückzahlen. Deshalb beträgt die übliche Laufzeit solcher Kredite 30 Tage oder weniger. Einige Geldinstitute gewähren jedoch auch längere Rückzahlungsfristen, allerdings zu einem höheren Preis. In Deutschland fungieren Unternehmen wie Ferratum, Vexcash und Cashper als Vermittler für Kurzzeitkredite. Vexcash gilt als Vorreiter in dieser Branche und begann bereits 2012 in Zusammenarbeit mit der Net-m Privatbank 1891 mit der Vergabe solcher Kleinkredite. Cashper kooperiert mit der maltesischen Novum Bank Limited, während Ferratum als lizenziertes Kreditinstitut seinen Sitz in Finnland hat. Monatliche Recherche und Evaluation von Kurzeitkrediten für Verbraucher: Die Kreditexperten des KMU-KREDIT Teams recherchieren jeden Monat bereits bestehende und neu angebotene Kurzeitkredite für Verbraucher im Internet. Dabei wird auch geprüft, ob die Kriterien der Deutschen Stiftung Warentest für Kredite erfüllt sind. Die Resultate der Recherche werden monatlich in einer Rangliste veröffentlicht. Kreditsuchende erhalten damit aktuelle und zuverlässige Informationen über die Zinskonditionen, Kundenfreundlichkeit der Online-Kreditanbieter. Hier die Kurzzeitkredit Rangliste Juni 2024: https://www.kreditpapst.de/rangliste/kurzzeitkredit/ TESTSIEGER des Monats: Vexcash Kurzzeitkredit: - Laufzeit: 7 bis 60 Tage

- Darlehenssumme: 100,00 EUR bis 3.000,00 EUR (Erstkredite betragen maximal 1000,00 EUR)

- 2-Raten-Option : Verlängerung der Kreditlaufzeit auf bis zu 60 Tage

- Express-Option: Erhalt der Kreditsumme noch am selben Werktag Schufa: Harte Negativmerkmale ausgeschlossen Vexcash ist bei der Kreditbewilligung oft großzügiger als herkömmliche Banken. Selbst Personen mit einem früheren, inzwischen erledigten SCHUFA-Eintrag können einen Kurzzeitkredit erhalten. Nur Antragsteller mit schwerwiegenden negativen Merkmalen, wie offenen Verbindlichkeiten, laufenden Insolvenzverfahren oder abgegebenen eidesstattlichen Versicherungen, sind ausgeschlossen. Deshalb haben auch Antragsteller mit negativem SCHUFA-Eintrag eine Chance auf einen Kredit, wobei jede Entscheidung individuell getroffen wird. Vexcash Kurzzeitkredit: https://www.kreditpapst.de/vexcash/ Über kmuinnovation Komplettes Benutzerprofil betrachten