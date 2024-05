Große Herrenschuhe von PEGADA bei schuhplus

Übergrößen-Profi sorgt für brasilianisches Feuer für Herrenschuhe in Übergrößen

Der Übergrößen-Schuhspezialist schuhplus bringt brasilianisches Feuer ins Segment der großen Herrenschuhe. Europas größter Fachhändler für Schuhe in Übergrößen erweitert kontinuierlich sein Sortiment, um seinen Kunden stets neue und aufregende XL-Schuhe zu bieten. Der Fachhändler aus Niedersachsen gibt nun die Einführung der renommierten Marke PEGADA bekannt. Ab sofort sind die sportiven und zugleich stilvollen Schuhe von PEGADA, die für ihre exzellente Qualität und innovativen Komforttechnologien bekannt sind, in Übergrößen beim SchuhXL-Profi schuhplus (https://www.schuhplus.com) erhältlich. PEGADA verkörpert brasilianisches Design, modernste Fertigungstechniken und hat sich weltweit einen herausragenden Ruf in der Schuhindustrie erarbeitet.

Über PEGADA:Höchste Qualität und Innovation

PEGADA Footwear wurde 1989 in der Stadt Dois Irmãos gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen als führender Hersteller im männlichen Segment in Lateinamerika etabliert und ist heute in über 10.000 Verkaufsstellen präsent. Neben der starken Marktstellung in Brasilien exportiert PEGADA seine Produkte auch in mehr als 60 Länder weltweit und verfügt über Niederlassungen in Europa, den Vereinigten Staaten und Kanada. Darüber hinaus ist die Marke in verschiedenen Märkten in Lateinamerika und dem Nahen Osten vertreten sowie fortan in Deutschland im Bereich der großen Herrenschuhe (https://www.schuhplus.com/herrenschuhe) bei schuhplus. PEGADA zeichnet sich durch die Verwendung von erstklassigen Materialien und modernster Technologie aus. Die Fertigung erfolgt in brasilianischen Produktionsstätten in Rio Grande do Sul und Bahia, wo hochspezialisierte Arbeitskräfte und modernste Maschinen eingesetzt werden. Diese Kombination ermöglicht die Herstellung von Schuhen, die nicht nur durch ihr ansprechendes Design, sondern auch durch ihren hohen Tragekomfort überzeugen. PEGADA hat mit den eigens entwickelten Levitech- und Amortech-Technologien Maßstäbe gesetzt, die für Leichtigkeit und Stoßdämpfung sorgen.

Das unverkennbare "PEGADA-Konzept"

PEGADA steht für mehr als nur Schuhe. Die Marke verfolgt das Konzept, Menschen bei ihren täglichen Herausforderungen zu unterstützen und ihnen durch stilvolle und komfortable Schuhe Selbstbewusstsein zu verleihen. PEGADA-Schuhe sind für diejenigen gemacht, die ihre Persönlichkeit durch Mode zum Ausdruck bringen und in jedem Schritt ihre Spuren hinterlassen wollen. Die Philosophie der Marke betont, dass es für ein gelungenes Produkt mehr als nur Stil braucht - es erfordert Qualität, Technologie und Komfort für jeden Moment des Tages. Das Produktsortiment von PEGADA ist breit gefächert und umfasst Schuhe für Männer, Frauen und Kinder. Von Stiefeln über Halbschuhe bis hin zu Sneakern, Flip-Flops und Mokassins. PEGADA bietet für jeden Geschmack und jede Gelegenheit das passende Modell. Besonders hervorzuheben sind die Investitionen in Komforttechnologien, die PEGADA-Produkte einzigartig machen. Die Levitech- und Amortech-Technologien sorgen für ein leichtes Tragegefühl und hervorragende Stoßdämpfung, was den Trägern ein Gefühl von Sicherheit und Zuversicht vermittelt.

PEGADA in Übergrößen: Große Sneaker (46-50) bei schuhplus

Ein besonderes Highlight der PEGADA-Kollektion bei schuhplus sind die herausragenden Sneaker, die sich durch ihre moderne Optik und ihren hohen Tragekomfort auszeichnen. Diese Sneaker, erhältlich in den Größen 46 bis 50, sind ideal für alle, die Wert auf Stil und Bequemlichkeit legen und gleichzeitig den aktuellen Modetrends folgen möchten. Die Sneaker in Übergrößen von PEGADA bieten dank innovativer Technologien und hochwertiger Materialien eine perfekte Passform und hervorragende Stoßdämpfung, sodass sie sowohl im Alltag als auch bei sportlichen Aktivitäten die perfekte Wahl sind. Mit einer jährlichen Produktion von über 7 Millionen Paar Schuhen und mehr als 4.500 Mitarbeitern gehört PEGADA zu den größten Schuhherstellern Brasiliens. Die Marke exportiert ihre Produkte in über 60 Länder und hat sich auf internationalen Märkten einen Namen gemacht. Die Präsenz in Europa, den Vereinigten Staaten und Kanada sowie in verschiedenen lateinamerikanischen und nahöstlichen Ländern unterstreicht die globale Reichweite und den Erfolg der Marke.

Große Herrenschuhe von PEGADA sind große Hingucker

Die Einführung von PEGADA Herrenschuhen in Übergrößen (https://www.schuhplus.com/marken/pegada) bei schuhplus markiert einen weiteren Meilenstein für Europas führenden Versandhändler für große Schuhe. "Wir sind unglaublich aufgeregt, die renommierte Marke PEGADA in unserem Sortiment willkommen zu heißen", sagt Kay Zimmer, Geschäftsführer von schuhplus. "Die Kombination aus brasilianischem Design, modernsten Fertigungstechnologien und exklusivem Brand-Setting macht PEGADA zu einer perfekten Ergänzung unseres Angebots." Kunden können sich nun auf eine erweiterte Auswahl an stilvollen und komfortablen sportiven Schuhen freuen, die höchsten Ansprüchen gerecht werden. Die PEGADA-Modelle sind sowohl im Onlineshop von schuhplus als auch in den stationären Filialen erhältlich.

schuhplus - Schuhe in Übergrößen - ist Europas größtes Versandhaus für große Schuhe. Das im Jahr 2002 gegründete Unternehmen deckt alle Schuhparten in den Segmenten Damenschuhe in Übergrößen in den Größen 42 bis 46 sowie Herrenschuhe in Übergrößen in den Größen 46 bis 54 ab. Business-Awards wie COMPUTER BILD & Statista Award "TOP SHOP 2024" | WELT-Award "Preis-Champion 2024" | FOCUS MONEY AWARD "Höchste Kundentreue" (2024) | Deutscher Wirtschaftspreis 2023 | Bester Schuhfachhändler 2023 oder DIND-Award "Arbeitgeber der Zukunft" (2023) zeichnen den international ausgezeichneten Nischenanbieter qualitativ wie quantitativ aus. Mit einer Kundenzufriedenheit von 99,28 Prozent resultierend aus über 30.000 Bewertungen nimmt der Übergrößen-Schuhspezialist stets Bestnoten bei der Kundschaft ein. Der SchuhXL Omnichannel-Händler erzielt durch crossmediale Media-Distributionen in den Sozialen Medien eine Reichweite von durchschnittlich 5,3 Mio. im Monat.

Kontakt

schuhplus - Schuhe in Übergrößen - GmbH

Georg Mahn

Große Straße 79a

27313 Dörverden

04234 89090-80

04234 89090-89

https://www.schuhplus.com