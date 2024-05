Startseite MrDISC präsentiert: Magnetische RFID Kreditenkartenaufbewahrung Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-31 14:35. RFID Case Hold: Die perfekte Lösung für sichere und stilvolle Kreditkartenaufbewahrung Mit Freude präsentiert MrDISC das RFID Case Hold; eine innovative und elegante Lösung für die Aufbewahrung von bis zu sechs Kreditkarten. Dieses raffinierte Etui vereint modernes Design mit praktischer Funktionalität und bietet damit die ideale Ergänzung für den täglichen Gebrauch. Das RFID Case Hold besteht aus hochwertigem Kunstleder, das robust und langlebig ist und eine ansprechende Optik bietet. Das elegante Material verleiht dem Case eine edle Anmutung, die sich perfekt in jedes Umfeld einfügt, sei es im Büro, auf Reisen oder im Alltag. Ein herausragendes Merkmal des RFID Case Hold sind seine magnetischen Eigenschaften für eine mühelose Befestigung an Smartphones, die diese Funktion unterstützen. Dadurch sind die Kreditkarten griffbereit und sicher verwahrt, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen. Die magnetische Befestigung ist stark genug, um das Case sicher am Smartphone zu halten und lässt sich bei Bedarf schnell entfernen. Neben der praktischen Befestigungsmöglichkeit bietet das RFID Case Hold die Zusatzfunktion, als Handy-Ständer verwendet zu werden. Dies ermöglicht das Smartphone in einer komfortablen Position aufzustellen, um Videos anzusehen, Videoanrufe zu tätigen oder freihändig zu arbeiten. Sicherheit wird beim RFID Case Hold großgeschrieben. Die integrierte RFID-Technologie schützt Kreditkarten vor unbefugtem Auslesen und gewährleistet die Sicherheit sensibler Daten. Karten sind fest verwahrt und optimal geschützt vor Diebstahl. Das RFID Case Hold kann individuell mit einem Logo versehen werden, wodurch es sich perfekt als Werbegeschenk oder Firmenpräsent eignet. Diese Personalisierungsmöglichkeit macht es zu einem einzigartigen und aufmerksamkeitsstarken Geschenk, das eine Marke stilvoll repräsentiert. Als besonderes Highlight wird das RFID Case Hold standardmäßig in einer kleinen Geschenkbox geliefert. Diese ansprechende Verpackung unterstreicht den hochwertigen Charakter des Produkts und macht es zu einem perfekten Präsent. Hauptmerkmale des RFID Case Hold: Aufbewahrung für bis zu sechs Kreditkarten: Kompakt und sicher verwahrt.

Hochwertiges Kunstleder: Robust, langlebig und elegant.

Magnetische Eigenschaften: Einfache Befestigung an unterstützten Smartphones.

Funktion als Handyhalter: Komfortabel freihändig arbeiten oder Videos ansehen.

RFID-Schutz: Sicherer Schutz vor unbefugtem Auslesen Ihrer Kreditkartendaten.

Individuelle Logoveredelung: Perfekt als stilvolles Werbegeschenk.

Ansprechende Geschenkbox: Hochwertige Verpackung für besondere Anlässe. Das RFID Case Hold ist ab sofort erhältlich und bietet eine durchdachte und elegante Lösung für die sichere Aufbewahrung von Kreditkarten. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Firmenkontakt

MrDISC c/o Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 2

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

https://videokarte-marketing.de

