Startseite Save the date: Hochzeitsmessen & Infoveranstaltungen für deinen großen Tag Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-30 23:23. Wir heiraten Du planst deine Traumhochzeit und suchst noch nach Inspirationen für deinen großen Tag? Bundesweit gibt es zahlreiche Hochzeitsmessen und Hochzeitsevents, die dir wertvollen Input liefern und spannende Anbieter für deine ganz individuelle Hochzeitsfeier bieten können. Die PlusPerfekt Redaktion hat die vielen Tipps unserer Leserinnen gesammelt und zusätzlich i nteressante Hochzeitsmessen (https://www.plusperfekt.de/hochzeitsmessen-fuer-deinen-grossen-tag/)für dich recherchiert und chronologisch aufbereitet. Da wo uns bekannt, nennen wir dir die genauen Veranstaltungstage, ansonsten zumindest den Veranstaltungsmonat. Gleiches gilt für Messen, bei denen auch Brautmodengeschäfte für Curvys ausstellen. Einen Anspruch auf Vollständigkeit hat die Liste nicht. Solltest du eine spannende Veranstaltung rund ums Heiraten kennen, die hier nicht fehlen darf, dann bitte eine kurze Info an die PlusPerfekt-Redaktion. Ganz besonders, wenn Brautmodenstudios für Curvys unter den Ausstellern sind. Herzlichen Dank. Ansonsten bitte beachten, dass sich die Veranstaltungstermine auch kurzzeitig ändern können. > November 2024 Hochzeitsmesse Aschaffenburg | Alles für deine perfekte Hochzeit | Location: Stadthalle am Schloss, Verwaltung, Schlossplatz 1 Hochzeitsfabrik Offenbach | Dienstleister und Produkte für deine perfekte Hochzeit | Location: Ernst-Griesheimer-Platz 7, Offenbach am Main > Oktober 2024 Hochzeitsmesse im Wasserschloß Klaffenbach | Alles rund ums Heiraten und deine Hochzeit | Location: Wasserschloss Klaffenbach, Wasserschlossweg 6, 09123 Chemnitz WHITE Hochzeitsmesse Nürnberg | Kreative Messe für deine Hochzeit mit vielen Hochzeitsdienstleistern | Location: Lux - Junge Kirche, Leipziger Str. 25, 90491 Nürnberg Messe für die Gestaltung & Planung deiner Hochzeit | Location: A2 Forum, Gütersloher Straße 100, 33378 Rheda-Wiedenbrück "Mein schönster Tag" - Messe für deine Hochzeit | Karlsruhe | Location: Rheinhalle Eggenstein-Leopoldshafen, Leopoldstr. 2, 76344 Eggenstein-Leopoldshafen Viele weitere Termine zu spannenden Hochzeitsmessen und wertvollen Input für deine Planung findest du auf PlusPerfekt.de/wedding (https://www.plusperfekt.de/wedding/). PlusPerfekt ist ein Magazin für Plus Size Fashion, Trends & LifeStyle. Einmal jährlich erscheinen zudem die PlusPerfekt Editionen Business & Wellbeing und Curvy Bride als Print- und eMagazin. Kontakt

