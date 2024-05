Startseite Mit GIS-Software in drei Minuten zur Standortanalyse Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-05-24 15:49. Für eine erfolgreiche Expansion und Filialnetzoptimierung sind Standortanalysen mit GIS-Software unerlässlich. Für die Immobiliensuche oder Filialnetzoptimierung analysieren Unternehmen bestehende und potenzielle Standorte. Die Grundlage für eine gute Standortentscheidung ist die objektive Bewertung des Standorts und seines Umfelds. Unternehmen, die dafür auf Geomarketing-Software setzen, haben viele Vorteile. 7 Vorteile von Standortanalysen mit GIS-Software

1.Mit Geoinformationssystemen (GIS) lassen sich White-Spot-Analysen durchführen, die weiße Flecken für das eigene Filial- und Standortnetz finden.

2.GIS-Software zeigt alle relevanten Fakten auf einen Blick und erstellt automatische Reports.

3.Geomarketing nutzt Scoring-Modelle, um Filial- oder Händlernetze hinsichtlich der Marktpotenziale schnell und übersichtlich zu bewerten.

4.Es werden verschiedene Szenarien betrachtet, darunter die optimale Verteilung im Marktgebiet und die Anzahl der nötigen Standorte, um den Zielmarkt perfekt zu versorgen.

5.Es lassen sich standortbezogene Umsatzprognosen mittels Gravitationsanalysen durchführen.

6.Standortspezifische Marktanalysen sind die Grundlage für erfolgreiches Filialmarketing, das Streuverluste vermeidet, Zielgruppen exakt lokalisiert und Kosten reduziert.

7.Dank Category Management erfolgt eine umfeldbezogene Sortimentsgestaltung, um den Erfolg eines Standortes langfristig zu sichern. WIGeoGIS ist seit Jahrzehnten auf Standortanalysen mit GIS-Software spezialisiert und hat für Standortanalysen die intuitive Software WIGeoStandort kreiert. Sie erstellt in drei Minuten umfangreiche und individuelle Standortanalysen für Handel und Immobilienwirtschaft. Auch eigene Unternehmensdaten sind einfach zu integrieren. So eignet sie sich für alle, die Immobilienangebote ad hoc bewerten möchten. Weitere Infos:

www.wigeogis.com/de/standortanalyse

www.wigeogis.com/de/webgis_software_zur_standortanalyse Melden Sie sich zu unserem GRATIS-Webinar zur Standortanalyse am 6. Juni an: www.wigeogis.com/de/geomarketing_webinare WIGeoGIS ist einer der führenden Anbieter von Geomarketing und GIS-Software in Europa. Das Angebot umfasst Geomarketing-Beratung, individuelle Marktanalysen sowie weltweite Geodaten und Marktdaten. Was ist GIS-Software?

Ein Geoinformationssystem (GIS) ist ein IT-System, das Daten räumlich verarbeitet und auf digitalen Landkarten darstellt. Mehr zu den Leistungen von WIGeoGIS finden unter: www.wigeogis.com Kontakt

WIGeoGIS GmbH

Wolf Graf

Belgradstraße 59

80796 München

+49 89 3219980

