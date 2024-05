Startseite Zum Start der Badesaison: Spende für die Rettungshundestaffel Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-23 11:40. estos GmbH spendet Erlös aus interner IT-Versteigerung an DLRG Nachhaltigkeit und Gutes tun in einem - die estos GmbH, Hersteller für Unified Communications und Collaboration-Lösungen aus Starnberg, hat gut erhaltene IT-Ausstattung unter den Mitarbeitenden versteigert. Der beachtliche Erlös von 2.110 Euro kommt vollständig der DLRG-Rettungshundestaffel Starnberg zugute. Am 22. Mai 2024 fand in den neuen estos Räumlichkeiten in der Petersbrunner Straße 13 die Scheckübergabe statt. Dr. Alexander Seyferth, estos Geschäftsführer, überreichte die Spende an Jürgen Römmler, Leiter der DLRG-Rettungshundestaffel Starnberg und stellvertretender Vorsitzender der DLRG Pöcking-Starnberg. "Nachhaltigkeit ist für uns eine umfassende Verpflichtung - genauso wie regionales Engagement. Mit dem Verkauf unseres aussortierten IT-Equipments können wir einen Beitrag zu beidem leisten", so Seyferth. "In diesem Jahr unterstützen wir die DLRG-Rettungshundestaffel, die jeden Tag bereitsteht, Menschen an Land und zu Wasser zu finden und zu retten." Gerade zum Start der Badesaison kommt die Unterstützung durch lokale Unternehmen genau richtig, bestätigt Leiter Jürgen Römmler: "Vielen Dank an estos für die großzügige Spende. Jeder Euro hilft uns, die entsprechende Ausrüstung sowie Aus- und Weiterbildung unserer rein ehrenamtlichen menschlichen und tierischen Retter sicherzustellen. Wir wünschen viel Spaß in der diesjährigen Badesaison - passt gut auf euch und andere auf!" estos enables easy collaboration

Die estos GmbH entwickelt innovative Kommunikationssoftware und -lösungen für Unified Communications. Faire Partnerschaften auf Augenhöhe, eine hervorragende Benutzererfahrung und eine hohe Kundenzufriedenheit sorgen für den Erfolg des Softwareherstellers. Innovation und Erfahrung zeichnen ihn aus: estos entwickelt bereits seit 1997 professionelle Standardsoftware für Unternehmen, die damit ihre Geschäftsprozesse in kommunikationsintensiven Bereichen optimieren. Stetige Investitionen in Forschung und Entwicklung schaffen Innovationen und machen die estos Produkte zu trendsetzenden Originalen. Zu den Kernmärkten des Unternehmens zählen Deutschland, Österreich, Schweiz, Benelux und Italien. Die estos GmbH hat ihren Hauptsitz in Starnberg sowie weitere Niederlassungen in Deutschland. Kontakt

estos

Sibylle Klein

Petersbrunner Straße 3a

82319 Starnberg

+49815136856466

https://www.estos.de Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten