NEW Leadership: Die Zukunft der Führung

Nadine Eszterle beleuchtet den Wandel moderner Führungskonzepte an der Hochschule Kempten

Am 16. Mai 2024 fand an der Hochschule Kempten ein inspirierender Vortrag zum Thema "NEW Leadership" statt, gehalten von der renommierten Keynote-Speakerin und Trainerin Nadine Eszterle. Organisiert wurde die Veranstaltung vom SoWiSo e.V. Kempten und zog rund 30 Teilnehmer an, die sich intensiv mit den Herausforderungen und Chancen moderner Führung auseinandersetzen wollten.

Führung im Wandel

In ihrem Vortrag gliederte Nadine Eszterle die Thematik in drei wesentliche Blöcke. Der erste Block thematisierte den Wandel in der Führung. Eszterle zeichnete ein Bild der prozessorientierten Führung vergangener Tage und stellte diesem die heutige, menschenzentrierte Führung gegenüber. Sie betonte die Notwendigkeit eines Wandels, der den veränderten Aufgaben und Bedürfnissen der Menschen Rechnung trägt.

Die moderne Führungskraft

Im zweiten Block beleuchtete Eszterle die Rolle der modernen Führungskraft, die sich als Leader, Coach, Mentor und Visionär versteht. Zentral ist dabei das psychologische Empowerment der Mitarbeitenden, welches durch vier Facetten gekennzeichnet ist: Kompetenzerleben, Selbstbestimmung, Sinnhaftigkeit und Einflussnahme (nach Spreitzer, 1995). Eine moderne Führungskraft fördert diese Aspekte, um ein motiviertes und engagiertes Team zu schaffen.

Herausforderungen in der Führung

Der letzte Block widmete sich den Herausforderungen in der Führung. Eszterle sprach über das Phänomen der "erlernten Hilflosigkeit", das dazu führt, dass Mitarbeitende sich vor Verantwortung scheuen, aus Unsicherheit, oder weil eine positive Fehlerkultur fehlt. Ebenso thematisierte sie die Schwierigkeiten von Führungskräften, Macht abzugeben und die Bedeutung individueller Bedürfnisse. Die Lösung sieht Eszterle in offener Kommunikation, Transparenz und Vertrauen. Besonders betonte sie die wachsende Bedeutung emotionaler Intelligenz, die über Empathie hinausgeht und ein hohes Maß an Selbstreflexion erfordert.

Fazit:

Abschließend fasste Nadine Eszterle zusammen, dass die Führung der Zukunft noch menschenzentrierter sein wird. Vertrauen wird zur Währung der Zukunft, und es ist entscheidend, die Menschen im Veränderungsprozess mitzunehmen. Der Vortrag wurde durch anschauliche Beispiele und aktive Mitarbeit der Teilnehmenden bereichert und hinterließ einen bleibenden Eindruck bei den Zuhörenden.

Die Veranstaltung war ein voller Erfolg und bot den Teilnehmenden wertvolle Einsichten und Anregungen für ihre eigene Führungspraxis. Der SoWiSo e.V. Kempten zeigte sich erfreut über das rege Interesse und die positive Resonanz auf den Vortrag.

Lenzfrieder Str. 48

87437 Kempten

01633380467

