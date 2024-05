Startseite Die Rolf Fensterbau GmbH präsentiert: neue Türausstellung in Hennef Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-22 13:27. Rolf Fensterbau eröffnet die neue, innovative Ausstellung für individuelle Eingangsbereiche im Rheinland [Hennef-Uckerath, 16.05.2024] - Die Rolf Fensterbau GmbH, ein führendes Unternehmen im Bereich hochwertiger Fenster und Türen aus PVC im Rheinland, freut sich, die Eröffnung der neuen Haustürausstellung bekannt zu geben. Die Ausstellung, die in der letzten Woche ihre Tore öffnete, präsentiert stolz die neuesten Haustürmodelle der Basicline und Comfortline.

Auf rund 400 m² Ausstellungsfläche kann man vielfältige Inspirationen für Bau- oder Modernisierungsvorhaben finden. Im Showroom des Fensterherstellers wird eine Vielzahl an Produkten und innovativen Lösungen präsentiert - vom Fingerprint-Türschloss bis zu flügelüberdeckenden Türen.

Die Haustür ist ein zentraler Bestandteil im Gesamtkonzept eines jeden Hauses. Sie ist das Eingangstor zum Zuhause und vermittelt den ersten Eindruck, den Besucher von einem Gebäude erhalten. Um dieses Erscheinungsbild den individuellen Vorstellungen und Ansprüchen der Kunden anzupassen, bietet die Rolf Fensterbau GmbH Eingangstüren in über 100 vielfältigen Designs an. Eine große Modellauswahl, verschiedene Haustürgriffe, Verglasungen, Dekoroberflächen und Edelstahlapplikationen erlauben zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten. Neben den ästhetischen Vorzügen vereinen die modernen Haustüren Komfort und Funktionalität ideal miteinander. "In unserem Ausstellungsbereich ist Anfassen und Ausprobieren ausdrücklich erwünscht und erlaubt!", motiviert Frank Alefelder die neuen Besucher.

Aber auch bequem von zu Hause aus können sich Kunden die Wunschtür selber konfigurieren. Auf der Website rolf-fensterbau.de steht für erste Inspirationen ein Haustürkonfigurator zur Verfügung, der es ermöglicht, die Traumtür online zu gestalten (https://rolf-fensterbau.traumtuer-konfigurator.de/?conf=39633a3e).

Das sachkundige Vertriebsteam wurde speziell geschult, um die Besucher bei ihren Entscheidungen zu beraten und ihnen eine maßgeschneiderte, auf ihre Wünsche und Bedürfnisse abgestimmte, Lösung zu bieten. Besuchen Sie Rolf Fensterbau und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten für hochwertige Haustüren. Die Sachbearbeiter freuen sich darauf, Sie persönlich in der Ausstellung begrüßen zu dürfen. Die ROLF Fensterbau GmbH wurde im Jahr 1980 von Geschäftsführer Josef Rolf gegründet. Seitdem hat sich das Unternehmen von einem Ein-Mann-Betrieb zu einem Team aus über 100 hochqualifizierten Spezialisten auf den Gebieten Planung, Konstruktion, Montage und Kundenbetreuung weiterentwickelt. Als größter Produzent von Kunststofffenstern im Großraum Köln-Bonn-Rhein-Sieg stellen wir täglich bis zu 300 Fenster und Türen her und verwenden dabei ausschließlich hochwertige Markenprodukte deutscher und österreichischer Hersteller. Unsere erfahrenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter garantieren bei der Bearbeitung Ihres Auftrags durch maximale Sorgfalt und Zuverlässigkeit stets die bestmögliche Produktqualität. Kontakt

Rolf Fensterbau GmbH

Jasmin Odendahl

Irmenbitze 15

53773 Hennef

0224891550

