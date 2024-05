Startseite Gesichter einer Stadt von Ole Ohlendorff Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-22 13:27. 31 Portraits von Menschen aus Lüneburg und Umgebung. Kunstausstellung im Kloster Lüne vom 30.06.2024 bis 31.07.2024. Das Bild einer Stadt wird ja nicht nur geprägt durch Architektur, Straßen und Plätze, sondern in erster Linie durch die in ihr lebenden und agierenden Menschen. Im Rahmen des Uwe Lüders Kunststipendiums der Sparkassenstiftung Lüneburg hat der freischaffende bildende Künstler Ole Ohlendorff diesen Aspekt nun aufgegriffen, um in einer Portrait-Serie tiefer in die Seele der Menschen Lüneburgs zu blicken. Die Auswahl der Personen war dabei rein subjektiv. Der malerische Blick hinter die Oberfläche des Gesichtes hat den Künstler interessiert. Entstanden sind einige der Portraits auch im Rote Hahn Stift im Lüneburger Wasserviertel. Ein wunderbarer alter Hinterhof beherbergt dort auch das Künstlerhaus des Uwe Lüders Kunststipendiums. Ole Ohlendorff hat hier drei Monate gelebt und gearbeitet und sich von dem wunderschönen Mittelalter Flair inspirieren lassen. Für die Präsentation der Porträts wurde eine ganz besondere Lüneburger Örtlichkeit ausgewählt. Das Kloster Lüne bietet die ideale Kulisse für dieses Ausstellungsprojekt. Hier verbinden sich Tradition und Moderne Kunst an einem spirituellen Ort. Im Kreuzgang des Klosters sind die Gemälde in der einmonatigen Ausstellung zu sehen, welche die Sparkassenstiftung Lüneburg organisiert und umsetzt. Ole Ohlendorff (*1958), bundesweit bekannt geworden durch seine Musikerporträt-Serien "DEAD ROCK HEADS" und "ROCK LEGENDS ALIVE", hat hier in bewährter Stil- und Technikvielfalt den Gesichtern einer Stadt ganz individuell eine liebevolle Hommage zukommen lassen. Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Kultur sind hier ebenso vertreten wie Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Ein Potpourri an Charakteren und Identitäten von der bunten Palette des Künstlers auf die Leinwand gezaubert. Ein persönlicher Handabdruck des jeweils Porträtierten hat das Gemälde dann noch zusätzlich besiegelt. So unterschiedlich die Porträts auch sein mögen, eines aber vereint sie alle: das immer gleiche quadratische Format von 70 cm x 70 cm. Ausstellungsort:

Kloster Lüne

Am Domänenhof

21337 Lüneburg Zeitraum:

30. Juni bis 31. Juli 2024 Öffnungszeiten:

Di - Sa 10:30 - 12 Uhr und 15 -16:30 Uhr

So 11:30 - 13 Uhr und 15 - 16:30 Uhr Ole Ohlendorff online: Website:

