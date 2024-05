Startseite Passt immer, entwässert sicher: Gutjahr bringt Universal-Schlitzrinne auf den Markt Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-22 10:36. Gutjahr: AquaDrain SR-U Bickenbach/Bergstraße, 22. Mai 2024. Eine für alle Anwendungsbereiche: Gutjahr hat sein Schlitzrinnensystem optimiert. Die höhenverstellbare Universal-Schlitzrinne AquaDrain SR-U ist in der Linienentwässerung auf Balkonen und Terrassen ebenso einsetzbar wie an Wänden und Brüstungen, auf Flächendrainagen ebenso wie auf dem Alu-Rahmensystem und dem Trocken-Stelzlager. Das vereinfacht die Planung und die Ausführung. Mit der Gutjahr-Schlitzrinne können Außenbeläge besonders dezent entwässert werden - auch bei niedrigen Aufbauhöhen. Jetzt kommt ein weiterer Vorteil hinzu: Gutjahr hat das System vereinfacht. "Unser Ziel war, Komplexität herauszunehmen, also nur noch ein Produkt für alle Anwendungsbereiche anzubieten", sagt Gutjahr-Produktmanager Thomas Römer. Statt also zwei verschiedene Schlitzrinnen für die Linienentwässerung und die Wandentwässerung gibt es mit AquaDrain SR-U jetzt ein universelles Produkt. Es ersetzt die bisherigen Schlitzrinnen AquaDrain SR-L und AquaDrain SR-W. Hinzu kommt: Die neue Schlitzrinne kann nicht nur auf den Flächendrainagen eingesetzt werden, sondern auch auf dem Alu-Rahmensystem TerraMaxx RS und dem Trocken-Stelzlager TerraMaxx TSL. "Dafür brauchen nur die Füße verstellt zu werden", erklärt Römer. Das alles macht die Planung und die Verarbeitung deutlich einfacher - ohne an der Funktion oder der Optik etwas zu ändern. Schlitzrinnen beliebt

Gerade die Optik hat die Gutjahr-Schlitzrinne in den vergangenen Jahren zu einem Trendprodukt gemacht. "Bauherren und Architekten sind die dezenten 15 mm schmalen Schlitzrinnen oft lieber als herkömmliche breite Drainroste", so Römer weiter. Doch nicht alle Produkte eignen sich für Balkone und Terrassen. Denn viele Schlitzrinnen erfordern große Konstruktionshöhen, die oft nicht vorhanden sind. Zudem sind viele Rinnen geschlossen und müssen an Bodenabläufe angeschlossen werden. Ganz anders AquaDrain SR: Das Schlitzrinnen-System von Gutjahr nutzt alle Vorzüge eines Drainrosts und ist dabei deutlich schmaler. Die Unterseite ist offen und entwässert direkt in die angeschlossene Drainage. So kann selbst das Wasser großer Flächen unauffällig abgeführt werden. AquaDrain SR benötigt dazu eine Aufbauhöhe von nur 65 cm und ist an der sichtbaren Stelle nur 15 mm breit. Dank höhenverstellbarer Füße kann stufenlos auf die Belagshöhe eingestellt werden. AquaDrain SR-U im Überblick

- Das Universal-Schlitzrinnensystem AquaDrain SR-U kann für die Linienentwässerung sowie vor Wänden und Brüstungen eingesetzt werden - auf Gutjahr-Flächendrainagen ebenso wie auf dem Alu-Rahmensystem TerraMaxx RS und dem Trocken-Stelzlager TerraMaxx TSL.

- Es besteht aus pulverbeschichtetem Aluminium und ist an der sichtbaren Stelle nur 15 mm breit.

- Zudem ist AquaDrain SR-U dank Universalfuß-Set von 65 mm bis 110 mm stufenlos höhenverstellbar.

- Anders als andere Schlitzrinnen reicht bei AquaDrain SR-U eine geringe Aufbauhöhe ab 65 mm.

- Die Entwässerungsleistung von AquaDrain SR-U ist hoch. Unterseitige Entwässerungsöffnungen führen Wasser schnell und sicher ab.

Die Edelstahlauflage ist wendbar. So kann zwischen einer dezenten Schattenfugenoptik und einer sichtbaren flächenbündigen Linienentwässerung gewählt werden. Sie dient gleichzeitig als Schmutzgitter. Gutjahr Systemtechnik mit Sitz in Bickenbach/Bergstraße (Hessen) entwickelt seit 35 Jahren Komplettlösungen für die sichere Entwässerung, Entlüftung und Entkopplung von Belägen - auf Balkonen, Terrassen und Aussentreppen ebenso wie im Innenbereich. Herzstück der Systeme sind Drainage- und Entkopplungsmatten. Passende Drainroste, Randprofile und Rinnen sowie Abdichtungen und Mörtelsysteme ergänzen die Produktpalette. Mittlerweile werden die Produkte von Gutjahr in 26 Ländern weltweit eingesetzt, darunter neben zahlreichen europäischen Ländern auch die USA, Kanada, Australien und Neuseeland. Zudem hat das Unternehmen bereits mehrere Innovationspreise erhalten.

Gutjahr Systemtechnik GmbH

Silke Ponfick

Philipp-Reis-Straße 5-7

64404 Bickenbach/Bergstraße

06257/9306-37

https://www.gutjahr.com Pressekontakt

Arts & Others

Anja Kassubek

Daimlerstraße 12

61352 Bad Homburg

06172/9022-131

