Exklusive Schreibwaren auf der Gartenlust auf Schloss Dyck

Das erste Mal ist MiaSkribo nun auch der Gartenlust auf Schloss Dyck präsent. Vom 30. Mai bis 02. Juni lädt dieses idyllische Schloss zum Markt. Ein riesiges Areal von 70 ha umfassen die Schloss- und Gartenanlagen von Schloss Dyck. Mit imposanten Gebäuden, umrahmt von einem Wassergraben. "Eine wirklich schöne und exklusive Location", sagt Jörg Stroisch, Geschäftsführer von MiaSkribo, der Erlebniswelt rund ums Schreiben. "Und deshalb passt es auch gut zu den Schreibwaren von MiaSkribo." Exklusive Papiere, Tinten und Schreibgeräte auf Schloss Dyck MiaSkribo bringt eine Auswahl seines Sortiments mit zum Standplatz 101 im ehemaligen Pferdestall. Füller von Waldmann, Cleo Skribent und Otto Hutt zum Beispiel. Und auch Papiere von Hahnenmühle, Rhodia und Claire Fontaine. Ein Höhepunkt ist die Tintenbar, bestückt mit den Farben violett und orange. Sie wird ebenfalls auf dem Markt präsentiert. Generell gibt es zehn unterschiedliche Tintenfarben, die verfüllt sind in Teströhrchen mit 10 ml Inhalt für 4 Euro oder in 50-ml-Flakons für 10 Euro. "Dieses Angebot gibt es derzeit ausschließlich auf den Märkten, an denen MiaSkribo teilnimmt", so Stroisch. "Perspektivisch ist aber auch ein Auffüllangebot für eigene Flakons geplant." Dieses wird dann online angeboten. Rahmendaten der Gartenlust auf Schloss Dyck Die Gartenlust mit vielen Händlern findet an vier Tagen statt: Termin: Donnerstag, 30. Mai 2024 bis Sonntag, 02. Juni 2024, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Eintrittspreis Erwachsene: 18,50 Euro/Person

Weitere Infos: https://www.stiftung-schloss-dyck.de/veranstaltungen/gartenlust-schloss-dyck.html MiaSkribo ist auf vielen Märkten in NRW präsent In diesem Jahr wird MiaSkribo auch noch auf Märkten auf Schloss Eulenbroich und Schloss Türnich präsent. Und in 2025 sollen die Teilnahmen an Messen und Märkten noch einmal deutlich ausgeweitet werden.

Herr Jörg Stroisch

Elisabeth-Breuer-Straße 40

51065 Köln

Deutschland fon: 0221 16932784

fax: 0221 16932786

web: https://www.miaskribo.com

MiaSkribo ist das E-Commerce-Projekt des Wirtschaftsjournalisten und agilen Coaches Jörg Stroisch. Er fokussiert sich auf das schöne Schreiben und hochwertige Schreibgeräte, eine "Nische", wie viele sagen würden. So gibt es zum Beispiel den "fahrenden Fahrrad-Füller" als Beratung für Kunden Zuhause oder im Büro, im eigenen oder dem des Kunden. Ein klassisches Ladengeschäft gibt es nicht. Projekt bedeutet aber auch: Das Ergebnis steht nie ganz fest, alles ist ständig in Entwicklung. Neben einem Blog publiziert MiaSkribo auch den Podcast "Na, schreibst Du schön?". Zudem gibt es hier nun einen regelmäßigen Schönschreib-Club für Freunde der Handschrift. Und natürlich liegt ein Fokus auch auf sehr ausführlichen Produkttests. Der E-Commerce-Shop und alle Inhalte sind unter www.miaskribo.com aufrufbar.