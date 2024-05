Startseite newgen medicals Digitale Akku-Körperfettwaage Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-05-16 09:12. Präzise Körperanalyse dank separatem Handsensor - Digitale Körperfettwaage mit kabelgebundenen Handsensoren

- 8 hochpräzise Sensorflächen zur genauen Messung an Händen und Füßen

- Komfortable Auswertung per App

- Kompatibel mit Apple Health, Samsung Health, Fitbis und Google Fit

- Bis 180 kg Tragkraft

- Integrierter Li-Ion-Akku, lädt per USB-C Die Körperanalysewaage mit Handsensor und App (https://www.pearl.de/mtrkw-12491-koerperanalysewaagen-mit-handsensor-und...) von newgen medicals (https://www.pearl.de/ar-2-43.shtml) ermöglicht es, den Körper

besser kennen zu lernen, indem sie nicht nur das Gewicht misst. Über in die Glasplatte integrierte

Elektroden und einen separaten Handsensor ermittelt die Waage insgesamt 20 wichtige Daten zur

Körperzusammensetzung. Durch umfangreiche biometrische Analysen werden neben dem Körpergewicht auch der BMI, der

Anteil von Körperfett, Muskel- und Knochenmasse, Wasser und viele weitere wichtige Daten zur

Körperzusammensetzung ermittelt. Das große, farbige LED-Display zeigt alle wichtigen Mess- und Körperwerte direkt an der Waage an, so

dass alle Daten auf einen Blick erfasst werden können. Eine kostenlose App ermöglicht die drahtlose Übertragung aller Daten auf ein Smartphone oder einen

Tablet-PC und damit eine komfortable Übersicht und Auswertung der Daten. Diagramme können

erstellt und Verläufe bequem ausgewertet werden. Die Waage ist mit gängigen Gesundheits-Apps wie Apple Health, Google Fit, Samsung Health und

Fitbit kompatibel, so dass alle Körperdaten und Bewegungsaktivitäten immer zusammen im Blick

bleiben. - Robuste Oberfläche aus gehärtetem Glas mit integrierten Metall-Sensoren für präzise

Ergebnisse und Körperanalyse

- Kabelgebundener Handsensor mit Elektroden

- Insgesamt 8 hochpräzise Sensoren für die professionelle Messung an Händen und Füßen

- 20in1, misst, ermittelt und analysiert 20 wichtige Daten zur Körperzusammensetzung: Gewicht,

Fettleibigkeitsgrad, Körperwasser, Proteinmasse, BMI, BMR, Fettmasse, Körperfett, ideales

Körpergewicht, Muskelmasse, Muskelrate, Eiweiß, fettfreies Körpergewicht, biologisches

Körperalter, Körpertyp, viszerales Fett, Unterhautfett, Knochenmasse, Wassergewicht,

Skelettmuskulatur

- Großes LED-Display: zeigt Gewicht, BMI, Körpertyp, Muskelmasse, Knochenmasse, Körperfett,

Wassergewicht, Energie-Grundumsatz, Akkuladestand, Status u.v.m.

- Bluetooth 5 für kabellose Datenübertragung an Smartphone und Tablet-PC

- Kostenlose App für iOS und Android: zum Speichern und Auswerten der Messwerte für Woche,

Monat, Jahr, getrennte Speicherung und Auswertung für verschiedene Nutzer

- Kompatibel mit Apple Health, Google Fit, Samsung Health und Fitbit

- Maximale Belastung: 180 kg, Messgenauigkeit: 100 g

- 4 große rutschfeste Silikonfüße für besten Halt der Waage auf dem Boden

- Stromversorgung: integrierter Li-Ion-Akku mit 300 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)

- Maße: 30 x 30 x 2,6 cm, Gewicht: 2 kg

- Körperfettwage inklusive kabelgebundenem Handsensor, Klebepad-Halterung für Handsensor,

USB-Ladekabel (USB-A auf USB-C) und deutscher Anleitung

- EAN: 4022107429993 Preis: 69,99 EUR

Bestell-Nr. ZX-8595-625

