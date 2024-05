Startseite Cool bleiben im Sommer Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-05-15 09:43. Neues Doppelpack für die Eisproduktion im Sommer: Eismaschine für 1,5 kg Eis, Eiswürfelmaschine produziert 12 kg Eiswürfel in 24 Stunden Wenn die ersten warmen Sonnenstrahlen den Alltag in ein goldgelbes Licht tauchen und die ersten Eisdielen ihre Tore öffnen, dann weiß jeder: Der Sommer steht vor der Tür! Nichts verkörpert die unbeschwerte Leichtigkeit dieser Zeit besser als ein kühles Eis, ein Fruchtsorbet, ein Slush-Ice oder ein Glas eiskalte Limonade mit klimpernden Eiswürfeln.

Wer besonders gerne eigene Kreationen ausprobiert oder ganz genau bestimmen möchte, welche Zutaten er seinem Eis zufügt, der ist mit einer Eismaschine mit Kompressor bestens bedient. Kein Vorkühlen der Zutaten ist nötig. Es kann gleich losgehen und in einer Stunde ist die Eiskreation schleckbereit. Wer einen kühlen Aperitif oder eine leckere Saftschorle mit Eiswürfeln genießen möchte, für den ist eine Eiswürfelmaschine eine große sowie schnelle Hilfe. Die norwegische Designmarke Wilfa hat zwei Geräte im Sortiment, die im Nu für Abkühlung sorgen. Eismaschine Vanilla

Die Eismaschine Vanilla ICMSB-C15 von Wilfa macht die Herstellung von Eiscreme, Sorbets, Slush-Eis, Frozen Joghurt oder gefrorener Cocktails besonders einfach. So kann jeder nach Herzenslust bestimmen, welche Eiskreation er genießen möchte: Ob besonders cremig oder eben sehr erfrischend, mit reduziertem Zuckeranteil oder auch ganz vegan. Mit einem leistungsstarken Kompressor, der mit Temperaturen zwischen -18 und -35 Grad Celsius wandelt sie alle Zutaten in feinstes Eis um - ohne dass ein Vorgefrieren nötig wäre. Dank der automatischen Mischfunktion gelingt Eiscreme ohne Kristalle und wird sehr cremig. Neben 1,5 Litern Fassungsvermögen und der Option, das Eis bis zu einer Stunde lang kühl zu halten, begeistert die Maschine auch mit ihrer Robustheit und Langlebigkeit und beansprucht nur wenig Platz auf der Arbeitsplatte. Dank der präzisen Digitalanzeige und der Timer-Funktion wird die Herstellung von Sorbets, Frozen Joghurt und weiteren eisigen Köstlichkeiten zu einer simplen Angelegenheit, während der schwarze Korpus nicht nur ästhetisch überzeugt, sondern auch eine einfache Pflege garantiert. Großzügige fünf Jahre Garantie gewährt Wilfa auf das Gerät.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 299 Euro Eiswürfelmaschine Glacier: kompaktes Design für große Mengen

Die Glacier ICM1-600 Eiswürfelmaschine von Wilfa ist die ideale Lösung, besonders dann, wenn am nächsten Tag Gäste vorbeikommen, denn sie produziert beeindruckende 12 kg Eiswürfel in nur 24 Stunden. Das wiederum bedeutet, dass innerhalb einer Stunde entweder 48 große oder 56 kleine Eiswürfel im Auffangbehälter landen - ideal um bei einer Party zu jeder Zeit für Nachschub sorgen zu können. Ihrem stilvollen matt-schwarzen Design und ihre kompakten Maße beanspruchen wenig Platz auf der Küchentheke, auf der sie im Sommer nützliche Dienste leistet. Der transparente Deckel gewährt Einblick in den Produktionsprozess, während das übersichtliche Bedienfeld die Auswahl der Eiswürfelgröße und Informationen zum Füllstand des Behälters liefert. Auch die Reinigung der Maschine ist sehr einfach und erfolgt mit klarem Wasser.

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers: 199 Euro Wilfa wurde 1948 gegründet und ist ein norwegisches Unternehmen, das sich auf hochwertige Küchengeräte spezialisiert hat. Wilfa ist einer der führenden Anbieter von Elektrokleingeräten in Skandinavien und ist in Millionen von Haushalten zu einem Teil des täglichen Lebens geworden. Wilfa konzentriert sich auf Design, Qualität, Sicherheit und Innovation. Firmenkontakt

WILFA Germany GmbH

Rafal Dziegielewski

Feldbergstrasse 27-29

61440 Oberursel

+ 49 1515 7449013

www.wilfa.com Pressekontakt

Becker Döring Communication

Henrike Döring

Löwenstraße 4

63067 Offenbach

+49 69 4305214-12

www.beckerdoering.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten