Startseite Fußballtrainer Matthias Jaissle wird neuer Markenbotschafter von MITOcare Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-05-15 06:53. Kooperation zwischen Matthias Jaissle und MITOcare für die Verbesserung des Wohlbefindens und der Förderung einer ausgewogenen Nahrungsergänzung. Matthias Jaissle, der renommierte deutsche Fußballtrainer des saudischen Spitzenvereins Al-Ahli und ehemaliger Profi der TSG Hoffenheim, wird neuer Markenbotschafter für MITOcare. Der führende Anbieter von komplexen Nahrungsergänzungsmitteln und funktionellen Lebensmitteln kündigte heute an, dass Jaissle seine umfangreichen Erfahrungen und Überzeugungen in einer Partnerschaft mit dem Unternehmen teilen wird. Der Schwerpunkt dieser Kooperation konzentriert sich auf die Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens und die Förderung einer ausgewogenen Nahrungsergänzung. Jaissle, der die Produkte von MITOcare bereits seit über einem Jahr persönlich nutzt, betont die positive Wirkung auf seinen Alltag: "Seit ich MITOcare Produkte in meine tägliche Routine integriert habe, fühle ich mich deutlich leistungsfähiger und ausgeglichener. Gerade in einem anspruchsvollen Umfeld wie dem Profi-Fußball ist es entscheidend, auf seinen Körper zu achten und ihm die besten Nährstoffe zu bieten", erklärt Jaissle. "Ich bin überzeugt, dass eine optimale Gesundheit und ausgewogene Ernährung die Basis für jede Spitzenleistung sind und freue mich, diese Botschaft gemeinsam mit MITOcare zu vermitteln." Christian Burghardt, Gründer und CEO von MITOcare, äußert sich ebenfalls sehr positiv über die neue Partnerschaft: "Matthias Jaissle verkörpert die Werte und Prinzipien unseres Unternehmens in idealer Weise. Sein professioneller Hintergrund und seine persönliche Erfahrung mit unseren Produkten machen ihn zu einem authentischen Botschafter für die Bedeutung von Gesundheit und Wohlbefinden. Wir sind stolz, ihn in unserem Team begrüßen zu dürfen und freuen uns auf die gemeinsamen Projekte, die vor uns liegen." Die Partnerschaft zwischen Matthias Jaissle und MITOcare zielt darauf ab, das Bewusstsein für gesundheitliche Optimierung und die Bedeutung einer qualitativ hochwertigen Nahrungsergänzung zu schärfen. Durch gemeinsame Initiativen werden beide Parteien ihre Expertise einsetzen, um die Öffentlichkeit über die Vorteile von Gesundheitsergänzungen zu informieren und zu einem gesünderen Lebensstil zu motivieren. Mit dieser Kooperation verstärkt MITOcare sein Engagement, qualitativ hochwertige und wissenschaftlich fundierte Produkte anzubieten, die sowohl Profisportler als auch allgemeine Verbraucher dabei unterstützen, ihre Gesundheit und Ernährung zu optimieren. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: MITOcare GmbH

Über MITOcare "Jeder Mensch verdient es, gesund zu sein". Diese Aussage verkörpert das Credo von MITOcare, dem Innovationstreiber im Segment der Mikronährstoffe und funktionellen Lebensmitteln. In der Produktentwicklung legen wir Wert darauf, so weit wie möglich auf Rohstoffe natürlichen Ursprungs und auf bioaktive Substanzen zu setzen. Wir produzieren in der DACH-Region, was zu einer nachhaltigen Wirtschaftsweise beiträgt. Gegründet im Jahr 2013, hat MITOcare seinen Hauptsitz in München und beschäftigt aktuell rund 50 Mitarbeiter. Das Unternehmen ist zudem Mitglied im Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e.V. (NEM). Weitere Details über uns, unsere Philosophie und Produkte können Sie unter www.mitocare.de nachlesen.

