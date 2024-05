Startseite Champagne D. Rock - Der weltweit bekannte Luxuschampagner kehrt nach Cannes zurück Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-05-14 20:59. ...zum 6. Mal in Folge bei den Filmfestpielen Cannes, Frankreich - 14. Mai 2024 - Champagne D. Rock, der neue weltweit aufstrebende Luxuschampagner, freut sich bekannt zu geben, dass er zum sechsten Mal in Folge bei den renommierten Filmfestspielen in Cannes vertreten sein wird. Dieser exklusive Champagner hat sich als fester Bestandteil der glamourösen Filmfestspiele etabliert und wird erneut die anspruchsvollen Gaumen der Gäste verwöhnen. Christoph Hofmann, der CEO von Champagne D. Rock, wird persönlich an mehreren Partnerveranstaltungen teilnehmen und einige exklusive Events in der atemberaubenden Champagne D. Rock Villa abhalten. Mit seiner Leidenschaft für Luxus und Raffinesse ist Hofmann bestrebt, den Glanz und Glamour von Champagne D. Rock auf der internationalen Bühne zu präsentieren. "Es ist eine Ehre für uns, zum sechsten Mal in Folge bei den Filmfestspielen in Cannes präsent zu sein", sagte Christoph Hofmann. "Champagne D. Rock steht für Eleganz, Stil und Exzellenz, und wir freuen uns darauf, unsere Gäste mit dem unvergleichlichen Geschmack und der Raffinesse unseres Champagners zu begeistern." Die Teilnahme von Champagne D. Rock an den Filmfestspielen in Cannes unterstreicht das Engagement des Unternehmens, die Welt des Luxus zu bereichern und unvergessliche Genusserlebnisse zu schaffen. Mit seiner einzigartigen Persönlichkeit und seinem unverwechselbaren Charakter hat Champagne D. Rock sich als eine der führenden Luxus-Champagnermarken weltweit etabliert. Besuchen Sie uns in der Champagne D. Rock Villa, um die unvergleichliche Welt von Champagne D. Rock zu erleben und sich von unserem exquisiten Champagner verzaubern zu lassen. Über Champagne D. Rock:

Champagne D. Rock ist eine exklusive Luxusmarke, die für ihre herausragende Qualität, Eleganz und Raffinesse bekannt ist. Mit einer langen Tradition der Champagnerherstellung und einem unerschütterlichen Engagement für Exzellenz hat Champagne D. Rock sich als eine der führenden Champagnermarken weltweit etabliert. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: HoLa Diamond GmbH

