Startseite Wohnen wie am Meer: Lampenwelt.de präsentiert Leuchten im Coastal-Chic Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-05-14 08:53. Lampenwelt.de zeigt, wie man sich mit passenden Lichtdesigns pures Küstenfeeling in die vier Wände holen kann. Schlitz, 14. Mai 2024 - Das unbeschwerte, leichte Gefühl von sonnigen Strandpromenaden, endlosen Sandstränden und dem blau schimmernden Meer holen wir uns mit Leuchten im Coastal-Chic in die Wohnräume. Eingefangen in Leuchtenkollektionen mit vielen Sand- und Blautönen, transluzenten Textilien und Naturmaterialien entfaltet sich die Eleganz des Ozeans in unserem Interieur. Die angesagtesten Leuchten im Long-Island-Flair präsentiert Lampenwelt.de : Stehleuchten im Hamptons-Chic

Als wahre Leuchttürme des Designs präsentieren sich Stehleuchten mit Natur- und Stoffschirmen in den Farben von Strand und Ozean in unseren vier Wänden. Von der Dreibein- bis zur Bogenleuchte ist alles dabei, was zu einem ruhigen und gemütlichen Flair beiträgt. Tischleuchten mit maritimem Touch

Strukturierte Textilien, Materialkombis von Stoff, Keramik & Co. und Motive des Strandes, von der Muschel bis zum Seestern, erzeugen die maritime Note für Leuchtendesigns im Coastal-Flair. In Harmonie mit warmweißem Licht, das die kreativ gestalteten Schirme durchflutet, kommt warmes Flair auf, das den Tagtraum an einen glühenden Sonnenuntergang erweckt. Pendelleuchten im Long-Island-Look

Helle Materialien in Kontrast gesetzt zu satten Blau- und Petroltönen in allen Abstufungen, die auch das Meer kennt - dies macht den Long-Island-Look aus. Passende Hängeleuchten zum Trend verkörpern mit ihren organischen Formen und dynamischer Schirmanordnung die sanften Wellen des Ozeans, die das Licht einfangen und harmonisch in den Raum fließen lassen. Deckenleuchten im Coastal-Chic

Sinnbildlich für einen klaren Sternenhimmel über dem Meer bieten uns Deckenleuchten im Coastal-Chic Lichtflair, das sowohl funktional als auch inspirierend ist - perfekt für jeden Raum, dem ein Hauch von Weite gut steht. Ihnen allen gemeinsam sind runde, transluzente Schirme, die das Licht harmonisch in den Raum abgeben. Wandleuchten inspiriert von den Hamptons

Wandleuchten im Long-Island-Flair repräsentieren die Farben des Meeres und bringen das Flair der Küste in unsere vier Wände. Sie sind die perfekte Ergänzung für jeden Raum, dem der letzte Hauch maritimer Frische fehlt. Durchflutet von warmweißem Licht sorgen sie für Gemütlichkeit und schaffen einen Kraftort im eigenen Zuhause. Hochauflösende Pressefotos auf Anfrage Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Lampenwelt.de

