Kerzenhalter in Form eines Fisches aus Kreaflott zur Kommunion oder Konfirmation

Der Kerzenhalter in Form eines Fisches bietet nicht nur eine praktische Möglichkeit, Kerzen stilvoll zu präsentieren, sondern auch eine ästhetisch ansprechende Dekoration für verschiedene Anlässe. Mit seinen vielfältigen Farb- und Schriftzuggestaltungen eignet er sich besonders gut für christliche Feierlichkeiten wie Kommunion oder Konfirmation, wo Kerzen eine symbolische Bedeutung haben. Das Design des Kerzenhalters ist nicht nur funktional, sondern auch ästhetisch ansprechend. Die Form eines Fisches verleiht ihm eine gewisse Leichtigkeit und Symbolik, die perfekt zu feierlichen Anlässen passt. Durch die Verwendung von Creaflott, einem robusten Material, das sich gut für die Handarbeit eignet, wird sichergestellt, dass jeder Kerzenhalter von höchster Qualität ist. Die Vielfalt der Farboptionen - flieder, rosa, weiß und blau - bietet eine breite Palette, um den Kerzenhalter an die individuellen Vorlieben und das Dekor der Veranstaltung anzupassen. Die Möglichkeit, verschiedene Schriftzüge hinzuzufügen, ermöglicht es den Kunden auch, personalisierte Botschaften oder Namen auf den Kerzenhaltern zu platzieren, was sie zu einzigartigen Erinnerungsstücken macht. Mit Abmessungen von 12 cm x 5 cm und einer Höhe von 2 cm bietet der Kerzenhalter eine kompakte Größe, die sich leicht in verschiedene Umgebungen integrieren lässt. Die passende Kerzengröße von 2,5 cm Durchmesser sorgt dafür, dass die Kerzen sicher und stabil im Halter stehen, ohne zu wackeln oder umzukippen. Die Tatsache, dass jeder Kerzenhalter in Handarbeit gefertigt wird, unterstreicht die Liebe zum Detail und die Sorgfalt, die in jedes einzelne Stück einfließt. Diese Handwerkskunst verleiht jedem Kerzenhalter eine einzigartige Note und macht ihn zu einem besonderen Element in der Dekoration. Ob für eine festliche Kommunionsfeier, eine feierliche Konfirmation oder einfach als charmante Dekoration für einen mediterranen Tisch, der Kerzenhalter in Fischform bietet eine vielseitige und ansprechende Lösung. Durch seine Kombination aus Funktionalität, Ästhetik und Handwerkskunst ist er ein wunderbares Geschenk oder eine schöne Ergänzung für jede Feier oder jeden Raum. Bitte beachten Sie, dass die Lieferung ohne Kerze erfolgt, sodass Sie die Möglichkeit haben, Ihre bevorzugten Kerzen auszuwählen und den Kerzenhalter individuell zu gestalten.