Startseite Ballermann Award 2024: Ein spektakuläres Ereignis für die Schlager- und Partyszene Pressetext verfasst von pr-gateway am Fr, 2024-03-08 19:21. Die renommierte Marke Ballermann ehrt am 17. März 2024 im Willinger Brauhaus Künstler aus der Schlager- und Mallorcaszene mit dem 'Party-Oscar', dem Ballermann Award. Der "Party-Oscar" wird entschieden.

Der Ballermann Award, auch liebevoll der 'Party-Oscar' der Eventszene bezeichnet, wird dieses Jahr zum 16. Mal verliehen. Die Veranstaltung findet am kommenden Sonntag, den 17. März 2024, im Willinger Brauhaus statt. Der Einlass wird um 18 Uhr sein, und der Beginn ist gegen 19 Uhr geplant. Dieses Jahr wird die Preisverleihung von der Firma epco-media in Zusammenarbeit mit Frau Annette Engelhardt, der Inhaberin der Markenrechte Ballermann®, organisiert. Wie immer wird ein großes Staraufgebot erwartet.

Das Event wird von zahlreichen prominenten Künstlern aus der Schlager- und Mallorcaszene besucht. Darunter sind Namen wie Mike Leon Grosch, Olaf Henning, Alex Engel und Anna-Maria Zimmermann, Marry, Tim Toupet, Tobee und viele mehr. Es ist immer eine besondere Ehre, einen Ballermann Award zu erhalten. Wer jedoch den 'Party-Oscar' dieses Jahr entgegennimmt, bleibt abzuwarten. Ballermann Radio und viele weitere Presse- und Medienvertreter begleiten das Event. Partystars im Blitzlichtgewitter.

Viele Medienvertreter von Print, TV und Social Media werden ebenfalls vor Ort sein, um das Geschehen zu verfolgen und darüber ausführlich zu berichten. Ballermann®: Mehr als nur eine Marke.

Ballermann® ist eine geschützte Marke, deren Rechte von Annette Engelhardt (Ballermann Ranch) gehalten werden. Sie unterstützt GUT AIDERBICHL - Die Heimat der geretteten Tiere. Zudem verfügt sie über die Ballermann Ranch, einen bekannten Veranstaltungsort in Scholen bei Bremen. Vom Willinger Brauhaus in Willingen aus betreut, bleibt die Firma epco-media ihrem Grundsatz treu, qualitativ hochwertige Events zu liefern, indem sie den Ballermann Award 2024 ausrichtet.

