Startseite FOKO 2024: renommierter gynäkologischer Fachkongress im CCD Congress Center Düsseldorf Pressetext verfasst von pr-gateway am Do, 2024-03-07 17:49. Vom 14. - 16.03.2024 (Kurstag: 13.03.2024) findet in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt der große jährliche gynäkologische Fachkongress (FOKO) statt. Der Berufsverband der Frauenärzte e.V. (BVF) bietet zusammen mit seiner Akademie einen vertieften Einblick in das vielseitige Querschnittsfachgebiet der Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Im Rahmen des Fachkongresses werden rund 1.500 Teilnehmende, renommierte Referierende und Gäste im CCD Congress Center Düsseldorf erwartet. Vielfältiges Programm - live und digital Um die Gesundheit von Frauen und Mädchen in verschiedenen Lebenslagen zu fördern, braucht es eine solide Informationsgrundlage. Der FOKO bietet den teilnehmenden Frauenärztinnen und Frauenärzten sowie Interessierten anderer ärztlicher Fachdisziplinen die umfassende Möglichkeit, sich über die aktuellsten Entwicklungen und Fortschritte dieses medizinischen Fachgebiets zu informieren und neue Impulse für die Praxis zu erhalten.

Dem reinen Kurstag am Mittwoch folgen drei Kongresstage mit einem umfangreichen Programm. Das Themenspektrum der Veranstaltung erstreckt sich von der Endokrinologie und der Onkologie über die Pränataldiagnostik und Sexualmedizin bis zur Urogynäkologie. Für alle, die nicht persönlich in Düsseldorf vor Ort sein können, stellen die Veranstaltenden auch in diesem Jahr wieder eine digitale Kongressplattform zur Verfügung. Hier werden ein Teil der Kurse sowie die Symposien und Meet-the-Experts als Liverstream zu finden sein. Feste Größe im Terminkalender des CCD Congress Center Düsseldorf Ebenso wie viele weitere Veranstaltungen im Terminkalender des CCD Congress Center Düsseldorf blickt auch der FOKO bereits auf eine lange Tradition in Düsseldorf zurück. Mit dem CCD Congress Center Düsseldorf hat sich die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt zu einem internationalen Kongressstandort mit optimaler Lage in einer der wichtigsten Wirtschafts- und Wissenschaftsmetropolen Deutschlands entwickelt - ein Ruf, von dem viele Veranstalter großer Kongresse und Tagungen gerne mehrmals profitieren. Der BVF setzt auch im kommenden Jahr wieder auf den Standort Düsseldorf: Vom 13. bis 15. März 2025 wird der Fortbildungskongress erneut im CCD Congress Center Düsseldorf zu Gast sein. Für weitere Informationen besuchen Sie: www.bvf.de/foko Zur Pressemeldung von Düsseldorf Congress (https://www.duesseldorfcongress.de/foko-2024-renommierter-gynaekologisch...) Die Düsseldorf Congress GmbH repräsentiert und vermarktet Düsseldorf national und international als Standort für Kongresse, Firmen-Veranstaltungen, Community-Events und Shows. Sowohl für alle Veranstaltungsbesucher als auch für Veranstaltungsplaner, Fachverbände und Sponsoren ist die Düsseldorf Congress GmbH ein zentraler und kompetenter Ansprechpartner mit einem Team aus 60 Eventprofis. In Zusammenarbeit mit den Gesellschaftern und regionalen Partnern stärkt das Unternehmen die Metropole Düsseldorf als attraktive Meeting, Event- und Sportstadt und trägt damit maßgeblich zur kontinuierlichen Weiterentwicklung der Wirtschaftskraft, Popularität und Lebensqualität der Destination bei. Kontakt

