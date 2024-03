Startseite Momcozy enthüllt die Kampagne "Ihre unendliche Kraft" mit einem Fernsehwerbespot zum Internationalen Frauentag Pressetext verfasst von connektar am Do, 2024-03-07 08:12. Momcozy offers exclusive offers from March 4-8, which customers can enjoy up to 40% off sitewide on the Momcozy website Neben einer Mutter, wer ist sie? Dies ist eine Frage, der sich Momcozy widmet, während es die Feier der Mutterschaft zum diesjährigen Internationalen Frauentag mit einer bahnbrechenden Kampagne zur Entdeckung "Ihrer unendlichen Kraft" neu definiert. Diese Initiative wirft ein Schlaglicht auf die unerzählten Geschichten von Müttern, löst sich von traditionellen Erzählweisen und präsentiert die vielschichtigen Identitäten und Träume von Frauen auf der ganzen Welt. Standbild aus "Mehr als nur eine Mutter" Im Zentrum dieser Kampagne steht der Fernsehwerbespot "Mehr als nur eine Mutter", unter der Regie von Adi Alfa, einer preisgekrönten Regisseurin und Mutter, die die echten Erfahrungen von vier unterschiedlichen Müttern zum Leben erweckt. Durch diesen Werbespot beleuchten Momcozy und Adi Alfa die kraftvolle Reise der Mutterschaft und betonen die Bedeutung von Selbstbewusstsein, Selbstfürsorge und der Stärke, die aus der Pflege seiner selbst erwächst. Video-Link: https://youtu.be/3XkOHWIPD9s Darüber hinaus bietet Momcozy exklusive Angebote vom 4. bis 8. Bei denen Kunden auf der Momcozy-Webseite bis zu 40% Rabatt auf alles genießen können, wobei die Feierlichkeiten bis zum 10. März auch auf Amazon ausgedehnt werden. Individualität durch vielfältige Geschichten feiern Im Herzen von Momcozys Kampagne liegt ihr Engagement, die Individualität jeder Mutter zu feiern. Indem sie die vielfältigen Erfahrungen der Mutterschaft beleuchtet, zielt die Kampagne darauf ab, Mütter zu inspirieren und zu ermutigen, ihren einzigartigen Weg zu umarmen. Momcozy lädt die Welt ein, Mütter in einem neuen Licht zu sehen - als dynamische Individuen, die fähig sind, ihre Träume und Verpflichtungen mit Anmut und Stärke auszubalancieren. Die Regisseurin des Werbespots ist ein Vorreiterbeispiel. Adi Alfa, eine mit dem NAFCA-Preis (African Oscar) ausgezeichnete und erfahrene Regisseurin, die nicht nur Mutter, sondern auch Regisseurin, Schauspielerin und Meinungsführerin unter weiblichen Regisseurinnen ist! Sie hat auch Videos für den National Trust, Wray & Nephew Wines und viele mehr gedreht. Neben der Fernsehwerbekooperation mit Adi Alfa erweitert die Kampagne ihre Wirkung durch mehrere Schlüsselaktionen: 1. Dialog mit Arianna Criscione: Momcozy arbeitet mit Arianna Criscione zusammen, einer angesehenen ehemaligen Profi-Fußballtorhüterin mit einer Karriere in den USA, Italien, Frankreich, Schweden, den Niederlanden und Norwegen, für "Her Infinite Power Talk". Diese Zusammenarbeit zielt darauf ab, die einzigartigen, aber gemeinsamen Erfahrungen von Müttern hervorzuheben, wobei der Fokus auf Crisciones Weg durch die Herausforderungen und Triumphe der Balance zwischen den Rollen als Athletin, Mutter und Unternehmerin liegt, um Mütter zu inspirieren und zu ermächtigen, ihre vielfältigen Identitäten zu feiern. 2. Webinar mit Laura Otton: Momcozy veranstaltet ein Webinar mit Laura Otton, LCSW, PMH-C von Therapy For Motherhood, um die Reise der Selbstentdeckung für Mütter zu erkunden. Mit Ottons zwölf Jahren Erfahrung in der Beratung verspricht diese Veranstaltung eine unterstützende Umgebung für Mütter, um ihre Ängste, Hoffnungen und Träume offen zu diskutieren. Als besonderer Gast wird auch Arianna Criscione ihre einzigartigen Einblicke beisteuern, was es zu einem Muss für Mütter macht, die sich vernetzen und wachsen möchten. 3. Zusammenarbeit mit Marie Claire: Momcozy arbeitet mit Marie Claire zusammen, dem ikonischen Modemagazin, das seit 1937 die Stimmen von Frauen verstärkt, um Markengeschichten zu präsentieren, die bei globalen Lesern Anklang finden. Diese Partnerschaft wird Momcozys Aktivitäten zum Internationalen Frauentag und die herzliche Ursprungsgeschichte der Marke in den Vordergrund stellen, indem sie deren Engagement zur Unterstützung von Müttern in der Rubrik "Marken, an die wir glauben" von Marie Claire hervorheben. 4. Bericht in "New York Living": In Partnerschaft mit Carly Dorogi, einer Expertin für Elternschaft und Moderatorin, werden Momcozys innovative Produkte und inspirierende Markengeschichte in "New York Living" hervorgehoben. Dieses Feature kombiniert Produktempfehlungen mit Storytelling und vermittelt so effektiv Momcozys Mission an ein breites Publikum von Müttern und verstärkt die Botschaft der Marke von Unterstützung und Inspiration. Mit diesen Schritten zielt Momcozy darauf ab, mehr als nur die Mutterschaft zu feiern; sie schaffen einen Raum, in dem sich jede Mutter unterstützt und inspiriert fühlt. Die vielen Gesichter der Mutterschaft Im Werbespot von Momcozy liegt der Fokus auf vier Müttern, die jeweils die vielfältigen Fähigkeiten repräsentieren, die die moderne Mutterschaft definieren. Die Kamera fängt authentische Momente ein: eine Mutter, die gleichzeitig als Köchin fungiert, eine andere, die ihre Stärke als Action-Schauspielerin zur Schau stellt, eine dritte, die Kreativität im Tanz kanalisiert, und eine vierte, die als Künstlerin aufblüht. Diese Szenen sind mit persönlichen Erzählungen durchsetzt, die die Botschaft verstärken, dass Mutterschaft ein Spektrum an Träumen und Identitäten umfasst. Der Werbespot gipfelt darin, dass die Frauen das traditionelle Bild der Mütterlichkeit durchbrechen und ihr facettenreiches Leben feiern. Feiern Sie mit Momcozy die Mutterschaft Letztendlich feiert die Kampagne zum Internationalen Frauentag von Momcozy, hervorgehoben durch den Fernsehwerbespot "Mehr als nur eine Mutter", die Vielfalt und Stärke der Mutterschaft. Über die einfache Anerkennung hinaus zielt die Kampagne darauf ab, eine unterstützende Gemeinschaft zu fördern, die die einzigartigen Erfahrungen von Müttern weltweit schätzt und anerkennt. Durch Storytelling und aktive Beteiligung fördert Momcozy ein breiteres Verständnis für die wesentliche Rolle, die Mütter bei der Gestaltung unserer Welt spielen. Teilen Sie also an diesem Internationalen Frauentag Ihre Geschichte, beteiligen Sie sich an der Kampagne oder nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um den außerordentlichen Einfluss von Müttern überall zu ehren. Über Momcozy Seit 2018 bringt Momcozy Müttern mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Produkten für die Mutterpflege den besten Komfort. Von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern empfohlen, ist Momcozy ein Begleiter für Frauen von der Schwangerschaft bis in die frühe Mutterschaft. Mit kontinuierlicher Innovation und einem Engagement für die Schaffung gemütlicher Designs, die aus Liebe geboren sind, wächst Momcozy in Reichweite und Einfluss, um das Leben von Müttern weltweit zu erleichtern. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: Momcozy

Frau Josefine Pan

1st New York 1st New Yo

10001 New York

Vereinigte Staaten fon ..: +1-855-322-1777

fax ..: +1-855-322-1777

web ..: https://momcozy.com/

email : pr@momcozy.com Seit 2018 bringt Momcozy Müttern mit tragbaren Milchpumpen, Still-BHs und anderen Produkten für die Mutterpflege den besten Komfort. Von 3 Millionen Müttern in über 40 Ländern empfohlen, ist Momcozy ein Begleiter für Frauen von der Schwangerschaft bis in die frühe Mutterschaft. Mit kontinuierlicher Innovation und einem Engagement für die Schaffung gemütlicher Designs, die aus Liebe geboren sind, wächst Momcozy in Reichweite und Einfluss, um das Leben von Müttern weltweit zu erleichtern. Pressekontakt: 41caijing.com

Frau Susan Young

1st SenStar Building 1st SenSta

Kuala Lumo Kuala Lumour fon ..: 6015874621

email : noya@siyijishu.com Über connektar Vorname

connektar.de Nachname

Presseverteiler Homepage

http://www.connektar.de Komplettes Benutzerprofil betrachten