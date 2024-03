Startseite GOOGLE FÜRCHTETSICH VOR EX-LEHRER AUS LINZ Pressetext verfasst von prmaximus am Mi, 2024-03-06 17:37. Seit über 10 Jahren bin ich bereits erfolgreich als Senior SEO-Spezialist & Copywriter für unterschiedliche Branchen tätig. Mein USP ist mein implizites Spezialknowhow, das ausschließlich auf langjähriger Projekterfahrung basiert. Im KI-Zeitalter ändern sich auch die SEO-Anforderungen. Wer zukünftig vorne sein möchte, muss besser sein als jede KI. Dies bedeutet die Erstellung von Qualitätsinhalten, die auch tatsächlich ranken und verkaufen (100% human work). Ein Webauftritt muss zur besten Datenquelle für ein Thema werden. Für die aktuellen Herausforderungen habe ich einen ki-gestützten Optimierungsansatz entwickelt. Ich will nicht betriebsblind werden und entwickle leidenschaftlich gerne maßgeschneiderte SEO-Strategien: - Contententwicklung: Entwicklung einer eigenständigen Contentperspektive (100% human written People First Content) abseits von KI-Content, der nicht rankt und schon gar nicht verkauft! - Signal-Mix: Google-Ads, Onpage, Technik, Offpage, Online PR, Content, EEAT, UX und Schema.org - 100% Sicherstellung der Indexierung: Google indexiert nur noch zwischen 30 bis 60% einer Webseite - wissen viele nicht! SEO besteht aus drei Kernelementen (Technik, Onpage/Content/UX und Offpage). Man sollte sich auf die drei genannten Kernbereiche fokussieren. Alles andere macht erfahrungsgemäß keinen Sinn. EEAT und Nutzerorientierung fließen sowieso in die Kernelemente mit ein. Mit hochwertigen Inhalten & SEO den Online-Marketing-Prozess optimieren! TEXTER & SEO Österreich begleitet Sie in Sachen Fullservice SEO (Google Ads, SEO Content Marketing, Onpage/Technik/UX, Offpage & Texte aller Art) systematisch und falls Ihre Ergebnisse nicht übertroffen werden, müssen Sie auch nichts bezahlen! MAG. JAGSCH statt SEO-AGENTUR, die direkte Alternative! - Steigern Sie nachhaltig die Sichtbarkeit und Conversion Rate Ihrer Webseite!



TEXTETR & SEO Österreich - SENIOR SEO Spezialist & Copywriter Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd.

- strategisches SEO inkl. Content Entwicklung

- Nr. 1 SEO Textagentur in Österreich & Südtirol

- 100% human work powered by KI - 10+ Jahre Praxiserfahrung & implizites Spezial-Knowhow - www.seo-textagentur.at

- +43 650 46 46 498 - jagsch@wortschmied.eu - Neubruchstrasse 23 / 4060 Leonding bei Linz

- Fullservice SEO - alles aus einer Hand: SEO Strategie, People First Content Entwicklung mit KI-Insights, EEAT SEO, SGE, Onpage, Offpage, Technik-Audit & holistische Content Strategie Artikel von Mag. Wolfgang Jagsch Bakk. BEd. Quellen: www.seo-textagentur.at

seo-textagentur.at/google-sge-seo/ TEXTER & SEO Österreich

Wolfgang Jagsch

Neubruchstr. 23 4060 Leonding

Österreich E-Mail: jagsch@texter-linz.at

Homepage: https://maps.app.goo.gl/Kfnu9xoqA7pw4Ar17

Telefon: +43 6504646498 Pressekontakt

TEXTER & SEO Österreich

Wolfgang Jagsch

Neubruchstr. 23 4060 Leonding

Österreich E-Mail: jagsch@texter-linz.at

Homepage: https://maps.app.goo.gl/Kfnu9xoqA7pw4Ar17

Telefon: +43 6504646498 Über prmaximus Vorname

PR-Media Nachname

GmbH Adresse

Sunnerainstr. 26

CH-8309 Nürensdorf Homepage

http://www.prmaximus.de/ Komplettes Benutzerprofil betrachten