Startseite PV-Exklusiv: Die Partnervermittlung für Singles mit höchsten Ansprüchen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-03-06 04:19. Menschen auf Partnersuche brauchen einen seriösen Unterstützer in Sachen Partnervermittlung an ihrer Seite. Das gilt vor allem für Top-Klientel, die großen Wert auf Diskretion legt. Die große Liebe zu suchen und zu finden, ist keine Frage des Alters, der Gesinnung oder der finanziellen Möglichkeiten. Es gibt viele Wege, den passenden Partner zu finden - gerade in Zeiten von Dating-Portalen und Apps. Ein Weg ist der in eine seriöse Partnervermittlungsagentur, die mit Fingerspitzengefühl, Fachwissen und gezielten Fragen zwei Menschen zusammenbringen kann, die wirklich zueinander passen und sich auf Augenhöhe begegnen. "Daher sind Partnervermittlungen gefragt, nicht nur Singles mehr oder weniger wahl- und planlos zusammenzubringen. Menschen auf Partnersuche brauchen einen seriösen Unterstützer in Sachen Partnervermittlung an ihrer Seite", sagt Markus Poniewas, erfahrener Berater der Partnervermittlung PV-Exklusiv (www.pv-exklusiv.de). Das Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf und Mönchengladbach ist im gesamten deutschsprachigen Raum aktiv und bringt seit vielen Jahren erfolgreich Menschen mit Niveau zusammen - für eine gemeinsame Zukunft. Das Unternehmen konzentriert sich besonders auf Singles mit höchsten Ansprüchen. "Wir beraten regelmäßig Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die uns vertrauen. Sie wissen, dass der Schutz ihrer Identität ganz oben steht und wir sie keinesfalls öffentlich nennen werden. Im Gegensatz zu vielen anderen Agenturen und vor allem Online-Dating-Portalen operieren wir nicht mit öffentlich zugänglichen Profilen auf unserer Website, sondern gehen ausschließlich ganz persönlich vor mit direkten Ansprachen und Vorstellungen nach eingehenden Prüfungen der entsprechenden Personen", sagt der bekannte Berater. PV-Exklusiv steht dafür, solche anspruchsvollen Kunden bei ihrer Partnersuche zu begleiten und deren Ansprüchen an Diskretion und Qualität vollends zu genügen. Für Markus Poniewas bedeutet das: "Unser Top-Klientel muss sich keine Sorgen machen, dass Namen, Bilder etc. frei zugänglich auf einem Portal auftauchen. Wir unterstützen keine virtuellen Bekanntschaften. Unser Fokus ist die vertrauensvolle und individuelle Begleitung." Kundinnen und Kunden können sich beispielsweise für die sogenannte VIP-Betreuung entscheiden. Dafür wird dann ein Fest vereinbartes Honorar fällig, das oberhalb der durchschnittlichen Gebühren bei PV-Exklusiv liegt. Dafür bekommen die Kundinnen und Kunden dann eine umfassende Betreuung, die unter anderem gemeinsame Termine, individuell ausgewählte Stellenausschreibungen in bestimmten, sehr hochwertigen Medien und eine ständige Verfügbarkeit eines Beraters vorsieht. Dazu passt der hochindividuelle Ansatz von PV-Exklusiv. "Um allen Klientinnen und Klienten den individuell passenden Service zu bieten, gibt es bei uns kein einheitliches Honorar. Wir werden für jeden Partnersuchenden individuell tätig. Grundsätzlich vereinbaren wir - je nach Komplexität, Herausforderung und Aufwand - ein individuelles Honorar", erklärt Markus Poniewas. Zudem zahlen grundsätzlich beide Parteien ein Honorar. "Das zeigt die Ernsthaftigkeit auch der Personen, die sich auf Kontaktanzeigen melden. Wir schützen unsere Kundinnen und Kunden auf diese Weise vor Enttäuschungen. Menschen, die auf schnelle Abenteuer aus sind oder ihren Marktwert testen wollen, haben bei uns keine Chance." Die hohe Individualität schlägt sich auch in den Dienstleistungspaketen nieder, wie Markus Poniewas betont. "Um jedem Klienten den für ihn passenden Service zu bieten, gibt es bei uns kein einheitliches Honorar. Wir werden für jeden Partnersuchenden individuell tätig. Grundsätzlich vereinbaren wir - je nach Komplexität, Herausforderung und Aufwand - ein individuelles Honorar. Dieses bewegt sich zwischen 4500 und 26.000 Euro, wenn beispielsweise eine umfassende VIP-Betreuung erwünscht ist." Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: PV-Exklusiv GmbH

Die PV-Exklusiv GmbH ist eine im Raum Düsseldorf ansässige und in Deutschland, Österreich und der Schweiz tätige Partnervermittlung, die sich auf gehobenes Klientel und echte Persönlichkeiten spezialisiert hat: Akademiker, Unternehmer, leitende Angestellte und Menschen mit hohem Niveau stehen im Fokus der seit vielen Jahren erfolgreich am Markt tätigen Partnervermittlung, die von Markus Poniewas geführt wird. PV-Exklusiv begleitet Kunden individuell und persönlich bis zur erfolgreichen Vermittlung, die in der Regel innerhalb von drei Monaten realisiert werden kann. Markus Poniewas und die Berater von PV-Exklusiv unterstützen prinzipiell keine "virtuellen" Bekanntschaften. Für sie zählt allein die echte Beziehung zwischen Menschen, denn nur diese beschert langfristig Glück, Zufriedenheit und Gesundheit. Deshalb arbeitet die renommierte Partnervermittlung ausschließlich mit persönlichen Kontakten. Alle Kunden sind den Beratern bekannt, sodass sie die Menschen bestmöglich, ausgehend von ihren Eigenschaften und Wünschen, zusammenbringen können. Weitere Informationen: www.pv-exklusiv.de Pressekontakt: PV-Exklusiv GmbH

