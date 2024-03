Startseite Stelzenhaus Saisonstart bei GARDORELLO Pressetext verfasst von connektar am Di, 2024-03-05 12:47. Entdecken Sie die magische Welt der Gardorello XXL Stelzenhäuser! Sichern Sie sich zum Saisonstart spezielle Angebote für traumhafte Baumhäuser. März 2024 - Mit dem Frühling in voller Blüte kündigt Gardorello, der renommierte Anbieter für hochwertige Gartenprodukte, stolz den Start seiner Stelzenhaus-Saison an. Die speziell konzipierte Kollektion von XXL Stelzenhäuser , verspricht, Gärten in magische Spielbereiche für Kinder zu verwandeln und gleichzeitig ein Höchstmaß an Sicherheit und Langlebigkeit zu gewährleisten.

Die Stelzenhäuser von Gardorello sind mehr als nur Spielgeräte; sie sind ein Ort, wo Kinderträume wahr werden. Jedes Haus ist sorgfältig entworfen, um Kreativität, physische Aktivität und die Liebe zur Natur zu fördern. Von malerischen Märchenschlössern bis hin zu abenteuerlichen Piratenschiffen - jedes Modell ist darauf ausgelegt, die Fantasie der Kinder anzuregen und ihnen unvergessliche Erinnerungen zu bescheren. Hergestellt aus hochwertigen, nachhaltigen Materialien, stehen die Stelzenhäuser von Gardorello für Robustheit und Widerstandsfähigkeit. "Wir bei Gardorello verstehen, dass ein Stelzenhaus mehr ist als nur ein Spielplatz - es ist ein Raum, in dem Kinder lernen, wachsen und ihre Fantasie entfalten können", sagt Christian Mederer, CEO von Gardorello. "Unsere neueste Spielturm Kollektion spiegelt unser Engagement wider, nicht nur außergewöhnlich große Baumhäuser zu schaffen, sondern auch inspirierende Umgebungen, in denen Kinder ihre kreativsten Träume ausleben können." Zur Feier des Saisonstarts bietet Gardorello besondere Einführungspreise und exklusive Angebote für die ersten Kunden. Besuchen Sie https://gardorello.de/ , um die vollständige Kollektion zu entdecken und Ihr perfektes Stelzenhaus zu finden. Über Gardorello: Gardorello ist der Anbieter von hochwertigen, innovativen Gartenprodukten, mit einem Fokus auf Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit mit Sitz in Bayern, Deutschland. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: GARDORELLO GmbH

