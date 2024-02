Startseite B2B Marktplatz für gebrauchte Großformat Produkte Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-02-28 08:36. Marktplatz für gebrauchte Großformatdrucker, Plotter und Scanner bietet preiswerte Lösungen für Large Format Printing. Gebrauchte Drucker und Plotter bieten Unternehmen eine kostengünstige und effiziente Lösung für hochwertige Druckaufträge, ohne ein großes Budget für neue Geräte aufwenden zu müssen. Auf dem Online-Marktplatz plotter-drucker.de präsentieren Fachhändler eine große Auswahl an preisgünstigen Produkten für den Großformatdruck. Dabei handelt es sich um Gebrauchtgeräte, Vorführgeräte, Restposten und Leasingrückläufer - alle mit Garantie! Außerdem werden gebrauchte Plotter, Großformatdrucker und Scanner zu attraktiven Preisen angeboten. Der optionale Lieferservice umfasst das gesamte Bundesgebiet und richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden, Freiberufler und Behörden. Das Angebot umfasst eine Vielzahl von gebrauchten Geräten, darunter Plotter, Großformatdrucker und Scanner, die im Auftrag von Fachhändlern, Großhändlern und Unternehmen angeboten werden. Nahezu jeder Anwender im Bereich Großformatdruck findet bei uns die passende Lösung zu günstigen Preisen. Darüber hinaus bieten wir Restposten, Leasingrückläufer sowie Messe- und Demosysteme mit geringer Laufleistung zu günstigen Preisen an. Die meisten unserer Gebrauchtsysteme wurden von den Servicetechnikern der Fachhändler generalüberholt und werden je nach Alter und Laufleistung zu unterschiedlichen Preisen angeboten. Viele unserer Gebrauchtgeräte verfügen zudem über eine Garantie. Auf Wunsch können alle Gebrauchtgeräte deutschlandweit per Spedition geliefert und montiert werden. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: plotter-drucker.de

