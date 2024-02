Startseite A5 Ring Notizbuch "Dailysmart" mit Fehlerkorrektur durch abwischbare Blätter Pressetext verfasst von pr-gateway am Mi, 2024-02-28 07:55. Nachhaltiges A5 Notizbuch mit integrierter App zum Hochladen von Graphiken und Texten MrDISC freut sich, die Einführung seines A5 Ring Notizbuchs "Dailysmart" (https://www.mrdisc.com/search?sSearch=Dailysmart) mit abwischbaren Blättern in der Farbe Schwarz bekannt zu geben. Es vereint Nachhaltigkeit mit modernster Technologie, um die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen und ihre kreativen Prozesse zu unterstützen. Das A5 Ring Notizbuch von MrDISC (https://www.mrdisc.com/) mit abwischbaren Blättern ist ästhetisch und bietet eine Vielzahl von Funktionen:

-Wiederverwendbare Blätter: Mit 15 linierten und 15 blanken wiederverwendbaren Blättern bietet das Notizbuch eine Vielzahl von Optionen für alle Arten von Notizen, Skizzen und Ideen.

-Material und Farbe: Hergestellt aus hochwertigem Kunststoff und in elegantem Schwarz gehalten bietet das langlebige Notizbuch ein luxuriöses Erscheinungsbild.

-Integrierte App "Lens": Die verfügbare App "Elfinbook" ermöglicht es Benutzern, Grafiken und Texte zu scannen und hochzuladen, um digitalen Arbeitsabläufe zu optimieren.

-Abmessungen und Gewicht: Mit Maßen von 148 x 212 mm und einem Gewicht von ca. 250g (inklusive Stift) ist das Notizbuch leicht und handlich, ideal für unterwegs oder den täglichen Gebrauch.

-Zubehör: Jedes Notizbuch wird mit einem Stift und einem Wischtuch geliefert.

-Veredelung und Verpackung: Das Notizbuch ist mit Siebdruck veredelt, der einen Druckbereich bis zu 100x150mm bietet,. Es wird in einer neutralen, weißen Faltschachtel verpackt, die eine einfache Präsentation und Lagerung ermöglicht.

-Nachhaltigkeit: Durch die Verwendung abwischbarer Blätter reduziert das Notizbuch den Bedarf an Papier, was zu einer Verringerung des ökologischen Fußabdrucks beiträgt.

-Wirtschaftlichkeit: Da die Seiten wiederverwendbar sind, sparen Benutzer langfristig Kosten für den Nachkauf von Notizbüchern oder Papier.

-Fehlerkorrektur: Durch die abwischbaren Blättern korrigiert der Benutzer die Fehler, indem diese mit dem beiliegenden Stift gelöscht werden.

-Vielseitigkeit: Das Notizbuch eignet sich ideal für verschiedene Zwecke, von schnellen Notizen über Skizzen bis hin zu detaillierten Diagrammen und Plänen.

-Langlebigkeit: Dank des robusten Ringbindungssystems und hochwertiger Materialien ist das Notizbuch langlebig und widerstandsfähig bei regelmäßigem Gebrauch.

-Organisation: Mit dem A5-Format und der Ringbindung bleiben alle Seiten an ihrem Platz, was die Organisation und den Zugriff auf frühere Notizen erleichtert.

-Ästhetik: Das elegante Design des Notizbuchs macht es funktional und zu einem stilvollen Accessoire für den täglichen Gebrauch.

-Reinigungsfreundlichkeit: Die abwischbaren Blätter lassen sich leicht reinigen, was eine schnelle und unkomplizierte Reinigung ermöglicht. MrDISC ist stolz darauf, dieses innovative A5 Ring Notizbuch mit abwischbaren Blättern in elegantem Schwarz auf den Markt zu bringen Mit seinen vielseitigen Funktionen und seinem ansprechenden Design ist dieses Notizbuch ein Must-Have für alle, die Wert auf Organisation, Kreativität, Effizienz, Nachhaltigkeit und Individualität legen. Seit über zehn Jahren begleitet MrDISC seine Kunden, von der ersten Idee bis zur kreativen Produktumsetzung, mit dem klaren Ziel vor Augen, maßgeschneiderte und phantasievolle digitale Werbegeschenke zu kreieren. Persönliche Beratung und individuelle Kundenbetreuung werden in der Geschäftsphilosophie dabei genauso großgeschrieben, wie eine hervorragende Produktqualität zu fairen Preisen.

Das Produktangebot konzentriert sich auf leistungsstarke, professionelle und veredelte Werbegeschenke aus geprüfter Fertigung mit hohem Gebrauchsnutzen. Hierzu zählen USB Sticks, Powerbanks, Fitnesstracker, Bluetooth Lautsprecher und Kopfhörer sowie andere digitale Gadgets und Hygiene Produkte. Kontakt

Digistor Deutschland GmbH

Klaus Schwenk

Neuer Höltigbaum 22

22143 Hamburg

04067587722

04067587725

http://www.mrdisc.com Über pr-gateway Komplettes Benutzerprofil betrachten