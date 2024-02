Startseite Seitenkanalverdichter R40MD-2,2-3ph-: Perfektioniert für Ihre Industrieanforderungen Pressetext verfasst von connektar am Mi, 2024-02-28 07:31. Entdecken Sie den R40MD-2,2-3ph-, einen Seitenkanalverdichter, der durch Veredelungen in Leistung und Langlebigkeit besticht. Ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen. Für den Seitenkanalverdichter R40MD-2,2-3ph- (Artikelnummer SR40MD00+0048) von FPZ S.p.A. bieten wir eine Reihe von hochwertigen Veredelungsoptionen an, um die Langlebigkeit und Effizienz in verschiedenen Anwendungsbereichen zu verbessern. Dieses Modell, speziell entwickelt für anspruchsvolle industrielle Anwendungen, bietet herausragende Leistungsmerkmale, die es zu einer optimalen Wahl für vielfältige Einsatzmöglichkeiten machen. 1. Technische Exzellenz des R40MD-2,2-3ph-

Der Seitenkanalverdichter R40MD-2,2-3ph- von FPZ S.p.A. ist eine technische Meisterleistung, die speziell für den industriellen Einsatz entwickelt wurde. Mit einer Leistung von 2,2 kW bei 50 Hz und einer erhöhten Leistung von 2,6 kW bei 60 Hz ist dieser Verdichter für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Er bietet ein Vakuum von bis zu -350 mbar bei 50 Hz und kann einen Druck von bis zu 425 mbar erreichen. Das Volumen beträgt beeindruckende 117 m³/h bei 50 Hz, was für effiziente Abläufe in Ihrer Produktion sorgt. 2. Anodisierte Veredelung (AN)

Die Anodisierung ist eine hochwertige Oberflächenbehandlung, die die in Berührung mit dem Medium stehenden Gussteile des R40MD-2,2-3ph- äußerst beständig macht. Diese Veredelung schützt vor Korrosion und Verschleiß, was die Lebensdauer des Verdichters erheblich verlängert und für einen reibungslosen, wartungsarmen Betrieb sorgt. 3. TMS-Veredelung für gasdichte Anwendungen

Die TMS-Version ist eine Spezialanfertigung, bei der die Gussteile des Verdichters druckimprägniert werden, um die Poren zu verschließen. Diese Version ist ideal für den Umgang mit Gasen geringer Dichte, da sie eine höhere Gasdichtheit bietet. Dies macht den R40MD-2,2-3ph- zu einer optimalen Wahl für Prozesse, in denen Präzision und Zuverlässigkeit im Umgang mit Gasen erforderlich sind. 4. BPA-Veredelung für zusätzlichen Schutz

Die BPA-Veredelung kombiniert die Anodisierung mit einem zusätzlichen Lagerschutz gegen Feuchtigkeit. Diese Option bietet einen umfassenden Schutz für den Verdichter, indem sie sowohl die Gussteile als auch die Lagerkomponenten schützt. Diese zusätzliche Schutzschicht ist besonders wichtig in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit oder bei Anwendungen, bei denen der Verdichter regelmäßig Feuchtigkeit ausgesetzt ist. 5. Vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Der R40MD-2,2-3ph- eignet sich hervorragend für eine Vielzahl von Anwendungen, darunter das Absaugen von Verunreinigungen wie Staub und Spänen, das Transportieren und Separieren von Materialien sowie die Vakuumerzeugung in verschiedenen industriellen Prozessen. Durch die verschiedenen Veredelungsoptionen kann dieser Verdichter spezifisch an die Bedürfnisse Ihrer Anwendung angepasst werden. Für detaillierte Informationen zu den technischen Spezifikationen und Veredelungsoptionen des Seitenkanalverdichters R40MD-2,2-3ph- besuchen Sie unsere Webseite [hier]( https://skvtechnik.com/1028f_22 ) und das vollständige Datenblatt finden Sie [hier]( https://www.skvent.de/media/DSF_R_-_MD_MOR_GOR_IE3_DE_19-02/DSF_R_-_MD_M... ). Fazit:

Der Seitenkanalverdichter R40MD-2,2-3ph- ist eine ausgezeichnete Investition für jede industrielle Anwendung, die Zuverlässigkeit, Effizienz und Anpassungsfähigkeit erfordert. Mit den angebotenen Veredelungsoptionen ist er in der Lage, auch unter den härtesten Bedingungen zu bestehen und konstante Leistung zu liefern. Für weitere Informationen und zum Erwerb dieses Produkts besuchen Sie bitte unseren [Online-Shop](https://skvtechnik.com/1028f_22). Ihr Seitenkanalverdichter-Experte - immer an Ihrer Seite für optimale industrielle Lösungen. Verantwortlicher für diese Pressemitteilung: skvtechnik - 2023

Herr Klaus Doldinger

Burgstr. 25

08523 Plauen

Deutschland fon ..: 01727799600

fax ..: 037412510952

web ..: https://www.skvtechnik.com

SKVTechnik aus Plauen liefert einbaufertige Seitenkanalverdichter oder Seitenkanalgebläse, Seitenkanalpumpen.

